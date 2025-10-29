Igår 28/10 hölls en manifestation på Mynttorget i Stockholm, med huvudparollen ”Rör inte våra rättigheter!” Arrangör var Septemberupproret och en av parollerna var ”Rör inte det permanenta uppehållstillståndet!” – flera talare tog upp just detta.

Internationalen publicerar här det tal som hölls av Bitte Fossbo från Medmänniskor på Riksbron.

Aktuellt|Bitte Fossmo, foto Ingrid Eckerman

”Man gör inte så mot människor!

Ändrar lagar, för vissa, så att den trygghet de invaggats i plötsligt rycks ifrån dem, medan vi andra, som alltid varit svenskar, kan fortsätta känna oss trygga.

Det är bara det, att det gör vi inte! Ett samhälle som börjar skilja på oss, stifta lagar som gäller dem, men inte oss, det är inte tryggt för någon. Det är de första stegen mot fascism – och jag överdriver inte här.

Sedan augusti 2020 har vi stått på Riksbron varje onsdag mellan klockan fyra och halv sex. Det började när regeringen Löfven hade låtit de ensamkommande barnen från Afghanistan växa upp i en skenbar trygghet hos sina svenska familjer, medan asylprocessen förhalades, så att de, när de fyllde 18 år istället fick ett utvisningsbesked.

De som haft några av dessa barn boende hos sig, möttes i chock, förtvivlan och raseri på en demonstration och bestämde sig för att fortsätta protestera. Med banderoller, lika slitstarka som vi, knutna på Riksbrons räcken, har vi stått där i ur och skur med våra citat och slagord. Som alla mynnar ut i att vi kräver en mänsklig och rättssäker flyktingpolitik.

Vi glömmer inte att den nya flyktinglagen, som antogs sommaren 2021 och som permanentade den tillfälliga skärpningen 2015 lades fram av den socialdemokratiska regeringen. Men vi vet att den politik som nu genomförs av Tidöregeringen måste stoppas.

Varje vecka samlar vi in underskrifter på våra namnlistor, som kräver ett stopp på den fientliga flyktingpolitiken och vi mailar dem kontinuerligt till samtliga riksdagsledamöter, för att visa dem att vi möter människor från hela världen som vill ha en annan politik.

Vi kallar oss Medmänniskor på Riksbron, vi är partipolitiskt obundna, men vi vet förstås vilka i Riksdagen som håller med oss.

Vi vet att S dessvärre talar sanning när de hävdar att de alltid bedrivit en restriktiv och ”kontrollerad” flyktingpolitik, men att som nu, S och M tävlar om att ha varit först och bäst i åtstramningen och ger varandra skulden för en alltför generös invandring är inget annat än ett gemensamt race mot ett osolidariskt samhälle där alla människor inte ges samma värde. Ett sådant samhälle kan bara räddas av en opposition som vågar se något annat.

Vi hoppas att S vågar ta den utmaningen.

Det finns andra politiker ute i landet som gör det.

”Tack, men nej tack”, svarar Roland Boman i Jokkmokk.

”Jokkmokk kommer inte att bistå de krafter som idag driver regeringens politik gentemot våra medmänniskor som arbetar och bidrar. Den förda politiken är inte är svensk.”

Och där är vi nu, i en märklig strid om vad som är ”svenskt”. Där ingen kommer att vinna, hur många kontrakt migrationsministern än kräver. Eftersom det i själva verket handlar om medmänsklighet och mänskliga rättigheter, som inte ser några nationsgränser.

Därför kommer vi att stå kvar, så länge ingen ny lag förbjuder oss det.

Vi vet att vi utgör ett hopp för de som stannar och pratar och som känner igen sig från sina egna länder.

Vi är inget hotfullt inslag I gatubilden.

Vi vill inte heller att människor som sökt sig hit på flykt ska framställas som ett hot mot vårt samhälle.

Men mot den politik som bedrivs nu, både vill och måste vi vara ett hot!

Tack för att ni lyssnat.

Från en tidigare manifestation med Medmänniskor på Riksbron.

Övre bilden: Bitte Fossmo håller sitt tal.

Skriv på namninsamlingen mot att dra in de permanenta uppehållstillstånden här!

https://www.mittskifte.org/petitions/stoppa-forslaget-om-att-omvandla-permanenta-uppehallstillstand-till-tillfalliga

Länk till Septemberupproret:

https://www.facebook.com/profile.php?id=61578372819719

