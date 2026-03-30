Röster från Framtidens Vänsters kongress: Demokrati är inte något man bara pratar om, utan något man gör

Det var brokigt, det var levande, det var rörelse.

Det var kurdisk mat, den kubanska ambassadören var där, Ship to Gaza var där, European Left var där, det var stark beslutsamhet, radikala tal och igenkänning. Klassikern ”Var blev ni av ljuva drömmar om en rimligare värld” var ett av kulturinslagen. Och det kändes helt rimligt.

Internationalen var på plats på Framtidens Vänsters första kongress i helgen och hann prata med både erfarna aktivister och parlamentariker och nya deltagare som aldrig satt sin fot i politiken förr.

Åsa Mattsson

Lorena Delgado och Daniel Riazat var naturligtvis i centrum och valdes under starka applåder till det nya vänsterpartiet Framtidens Vänsters ordföranden, och det var något visst med den här första kongressen på ABF i Stockholm i helgen – deltagarna var ju inget gäng som känt varann sedan ungdomsförbundet för ett sånt är alldeles nytt det med, utan det var en blandning av studenter, pensionärer, lokförare, vårdbiträden, lärare och småbarnsföräldrar, olika bakgrunder och röster. Och också stor olikhet i vana vid politik. Flera ombud fick hjälp att ta sig in i röstningssystemet på datorn, och när man skulle upp i talarstolen, hur långt fick ett inlägg egentligen vara? och vad betydde de olika formalia. Vad är acklamation? viskade min stolsgranne.

-En rörelse ska byggas underifrån, vi har låga trösklar och alla ska vara välkomna! betonade Lorena och Daniel och flera andra deltagare från talarstolen, och allteftersom de två dagarna gick och punkterna betades av, valen genomfördes blev det fler och fler som satte upp sig på talarlistan.

Bilden: Här är det Lova Marcusdotter som talar. Sofia Holmdahl var vald till ordförande under själva kongressen, och bland de utländska gästerna märktes La France Insoumise, The European Left och Kubas ambassadör som alla höll uppskattade tal till kongressdeltagarna.

Internationalen pratade med så många deltagare vi hann med i pauserna och framförallt ställde vi en fråga till ett par deltagare och gäster:

Varför behövs ett nytt Vänsterparti i Sverige?

Kajsa Hedberg, Malmö:

— Jag tycker att det är uppenbart när man tittar i den här salen, att det behövs ett nytt svenskt Vänsterparti, för här sitter vi allihopa som inte är nöjda med den politiken som vårt så kallade vänsterparti för idag. Och vi är många som har blivit utkastade och utskickade och inte känt oss välkomna och det har pågått under lång tid. Vi behöver ett parti för de som inte känner igen sig i de svenska riksdagspartierna och behöver ett alternativ. Det är ett radikalt, ungdomligt och det är internationellt och det är precis vad vi behöver i Sverige!

Niklas Vanhainen, valberedningen:



— Det behövs ett nytt vänsterparti för att de existerande vänsterpartierna har svikit och gått högerut. De har svikit aktivisterna och rörelsen! Det viktigaste som jag ser det är att vi måste ändra på samtalet i Sverige. Alla är välkomna hos Framtidens vänster. Jag sitter ju i valberedningen och vi kommer se till att få in en så bred representation som möjligt både geografiskt, kompetensmässigt och bakgrundsmässigt!



Allan Ahmad, har suttit i Interimstyrelsen:

— På högersidan är de väldigt många partier och genom att vara många lyckas de fånga upp en större väljarbas. Jag tror att ett till vänsteralternativ kan fånga upp en ännu större vänsterbas i Sverige och stärka upp hela vänsterrörelsen. Så det här är ett sätt att stärka vänstern i Sverige!

Norah Dexborg:

— Jag tycker det finns stort behov av ett parti som verkligen vågar ta radikal ställning och prata om de stora svåra frågorna. Av de allra viktigaste frågorna att ta i tycker jag är det olika bemötande vi får som människor, att det finns så mycket fördomar kvar och ta kamp mot dem.

Jeanette Escanilla:

— Äntligen är vi här och har en kongress och där framtidens vänster går tillsammans och äntligen, äntligen kan vi som ett vänsterparti prata om socialism och arbeta för förändring. Det behövs i Sverige och vi är här nu, samlade. Vi kommer att säga saker vid dess rätta namn. Till exempel palestinierna i Gaza, att det är ett folkmord, och att vi måste stoppa det och vi måste jobba för en förändring globalt och i Sverige. De partier som finns etablerade, de kan vi inte räkna med.

-Vi ska möta de hinder som finns med rak rygg, huvudet högt och prata klarspråk, och vara en röst för folket. Som behöver så mycket stöd idag, framförallt barn och unga och pensionärer. Det finns en stor besvikelse i Sverige och det är inte alls bra, det är farligt, för då kommer de rösterna från fascismen att ta plats. Och det ska vi göra allt vi kan för att stoppa och begränsa så att de inte får den makt som de har tagit till sig. Den girighet som finns ska vi också jobba emot för att verkligen förändra samhället. Vi ser från det lilla barnet till den äldre och även de internationella frågor som är viktigare än någonsin. Om vi inte gör något som kommer vi inte att kunna se våra barn och barnbarn i ögonen i framtiden. För det är deras framtid det handlar om och därför är vi här för att jobba.

Om, Jeanette, du skulle välja en politisk fråga, eftersom ni också ställer upp i kommande val regionalt och kommunalt, vilken fråga är det?

– Rasismen, den rasism som finns idag i de församlingar där vi tar beslut. Det hat soim finns mot muslimer och mot oss som försvarar palestinier

Anonym deltagare om vad det betyder att Sverige nu har fått ett nytt Vänsterparti:

— Det betyder att Sverige nu har fått ett alternativ, som är antiimperialistiskt, det är det som vi har saknat bland de andra politiska partierna, vi är också ett parti som värderar rörelsen och organiserar oss med den inte för den. Vi vill också vara konsekventa, alltså inte böja oss när vinden blåser utan vi håller i, vi vet var vi står ideologiskt, vi ska säga som saker är, vi är socialister, vi ser de materiella förhållandena som är och då har vi svar, det behöver inte bli: vad ska vinna röster i ett val. Att vinna röster i ett val utan att ha en representativ politik – det ger ingenting i praktiken. Det är det praktiska politiska arbetet som betyder något, där vi vill skapa förändring. Att bara göra symboliska uttalanden ger ju ingen någonting i sitt vardagliga liv!

Många i Framtidens Vänster har ju ett stort och brinnande internationellt engagemang, man pratar ofta om antikolonialism, antiimperialism, men många kanske inte förstår hur det ska gå ihop med att ni i det här valet enbart ställer upp i region och kommunval?

— Jag tycker inte att det säger emot sig. VI behöver bedriva driva kamp på alla nivåer, även där. Det är ju inte så att det som händer ute i världen inte berör oss här i kommunen. Vi har budgetar där man stänger av gatubelysningen för att man inte har råd med elen i kommunerna. Allt hänger ihop och därför måste vi prata om allt ihop och förstå det. Vi kan inte komma med svar på en nivå utan att ha förstå de andra nivåerna. Vi behöver förstå det globala för det sipprar ner till det kommunala och i våra vardagliga liv.

Ismael Gonzalez, The European Left:

—Vi behöver en stark vänster i norra Europa, och att stödja ett nytt vänsterparti i Sverige är självklart viktigt. Det är viktigt för oss att vi har människor som delar vänsterns värderingar som kan förstå, tala och förklara det allvarliga läge vi befinner oss i, och som kan få fler att bidra till en bra förändring för arbetarna, för folket. För det är ett mycket allvarligt läge vi är i, mycket aggression, mycket imperialism, de vill inte bara invadera länder som Iran, Venezuela och Kuba. Nu försöker de invadera Grönland. Som alltid behöver vi solidaritet, vi behöver mer opposition nerifrån, från folket mot den här oroande utvecklingen. Vi vill hjälpa.



Lorena o Daniel och de flesta här är mycket engagerade i internationella frågor, som Palestinarörelsen, men väljer inför vårt kommande riksdagsval att enbart ställa upp i kommun och regionval, Anser du att det är ett klokt vägval?

— Ja, jag tror att det är klokt, man måste bygga en rörelse underifrån, från basen, man ska inte börja i toppen, och inte ställa upp i nationella val innan man har en tillräckligt stark grund. Vi vet inte vad som händer i framtiden, men vi hoppas att de ska lyckas bygga en rörelse som rör sig och växer.

Du är från Spanien, som ju framträtt som en av de starkaste kritikerna av Trumps imperialism. Hur kommer det sig att Spanien vågar ta den rollen?

—Det är alltid svårt, för i Spanien har vi en koalition mellan den radikala vänstern och försiktigare socialdemokrati, men vi försöker göra vårt bästa. Vad som enar oss är att vi vill inte ha krig, det vet det spanska folket. Där gör Pedro Sanchez ett bra jobb. Vi vill ha fred och vi vill ha rättigheter för arbetarklassen.

Så vad är ditt bästa råd till Framtidens Vänster?

—Det bästa rådet är att de ska fortsätta med vad de göra, bygga rörelse underifrån, i kommuner och regioner, för vi behöver politiker som kommer nära människors vardag, som bryr sig om det. Ta steg för steg, långsamt men bestämt. I slutändan kommer de att ha kapaciteten att förändra samhället. Politik kan förändra, men vi behöver vara tillsammans för att kunna förändra.

Raúl Delgado Concepción, Kubas ambassadör i Sverige (ur hans tal till kongressen)

” ..I den nuvarande kontexten är grundandet av en vänsterrörelse, särskilt i Sverige, utan tvekan modigt..fri handel och den fria rörligheten av kapital har ersatts av ”nationella intressen” som försvaras genom införande av tullar och tillämpning av tvångsåtgärder. Nuvarande händelser i mellanöstern ökar den verkliga risken för kärnvapenkrig, vilket skulle ha en global påverkan på mänskligheten…

Hälsningar från mitt land som i mer än 67 år har försvarat rätten till självbestämmande, och betalat priset av en brutal blockad pålagd av den mäktigaste nationen i mänsklighetens historia, en blockad som nu har intensifierats av bränsleembargot och ständiga hot om militär aggression. Jag tar detta tillfälle i akt att uttrycka min tacksamhet för de uttryck av solidaritet som mottagits från Sverige, inklusive från flera av er som är närvarande här idag. På uppdrag av den kubanska regeringen och det kubanska folket önskar jag er framgång i den uppgift som ligger framför er, som inte kommer att vara utan utmaningar, kritik, motgångar, missförstånd och uppmaningar om att ge upp. Dock gör tillfredsställelsen av att fullgöra er plikt att sträva efter att göra världen till en mer rättvis och jämlik plats risken värd.”

BIlden överst: Lorena Delgado och Daniel Riazat tillsammans med Raul Delgado

Om Framtidens Vänster – ett rörelseparti som samlar dem som vägrar acceptera orättvisor. Vi står fast i kampen för socialism, feminism, antirasism, antiimperialism, avkolonisering och en rättvis klimatomställning.

Bilden (från Lorena Delgados FB): Deltagarna firar Framtidens Vänsters första kongress