Roya Hakimnia: Vänsterpartiet kan inte vända den högerfascistiska vågen under denna ledning

Genom uteslutningarna av Orwa Kadoura, Björn Alling, Kristoffer Lundberg, Lorena Delgado Vargas och Daniel Riazat, har V:s ledning bekräftat att de från dag ett i detta folkmord varit helt frånkopplade en socialistisk antiimperialistisk analys av Israel och Palestina.

Det skriver Roya Hakimnia i ett uppmärksammat inlägg på Facebook, som Internationalen här publicerar.



Opinion|Roya Hakimnia

Kadoura fick gå för att han jämförde Gaza med Förintelsen, för att han delade en bild av en israelisk pansarvagn som palestinier tagit över och för att han delat en bild där det står att Israel inte kan existera. Alling fick gå för att han skrev från floden till havet, Lundberg för stöd till PFLP, Delgado Vargas för en kritik av en antisemitisk trop som ändå ansågs vara antisemitisk trop och Riazat fick avgå för att. Hmm? Ingen aning. Rasistiskt drev säger en del, med islamofobiska troper ironiskt nog.

Inget av ovanstående var antisemitiskt från ett antiimperialistiskt perspektiv, frågan om Israels existens till exempel handlar om man tycker att en etnonationalistisk stat ska få existera. Vi är många som inte ser vitsen med att stötta en rasistisk stat. För en antirasist borde detta vara omöjligt. Men självklart tycker högern och sionisterna att ovanstående personer är antisemiter. Men är det dom vi ska lyssna på? Ja om man jagar ministerposter antar jag.

Idag kom det bevis även från israeliska källor att åttio procent av offren i folkmordet varit civila. Surprise surprise. Som i alla imperialistiska krig och folkmord är det lögner som är sanningen. Det borde alla förstått redan efter Irakkriget, eller ännu tidigare. Men tyvärr. Det har aldrig handlat om Hamas eller sjunde oktober. Utan om att utplåna Gaza och Palestina och skapa ett Stor-Israel, från floden till havet och ännu längre. Om man ser detta som ett krig mellan ett stackars Israel och en terroristisk Hamas, så är uteslutningarna förståeliga.



Men herregud, ett vänsterparti måste ju se Israel som det är: en bosättarkolonial stat, imperialistiskt stött av hela Väst, byggd från dag ett (av socialister) på etnisk rensning och apartheid. Vi vet ju att det här handlar om en rik kärnvapenmakt, som står mot ett folk utan armé, utan flygplats, utan tillräckligt med mat och mediciner. Ett förväntat folkmord. Inte deterministiskt. Men palestinierna och antisionisterna har sagt sedan länge: detta är förväntat ifall den etnonationalistiska staten inte stoppas. Och Israel fick fortsätta. Här är även Vänsterpartiet i Väst medskyldiga, som inte såg det som skulle komma. Som istället för att fokusera på Palestinierna fokuserade på ministerposter och högerns åsikter och att vara rumsrena inför Busch och alla andra idioter.

Ovanstående kamrater och hela palestinarörelsen har varit före sin tid, eller före Vänsterpartiets ledning i alla fall. Och de har straffats för Vänsterpartiets lednings egna tillkortakommanden och brister på analys,

Vänsterpartiet må få röster och medlemmar ändå, och det är väl så de kalkylerar. Att vi som är kritiska inte har någon annan stans att gå. Så vi får bara följa partiledningens vilja och önskan, morötter och piskor.

Men en vital kraft i vår samtid som kan vända den högerfascistiska vågen, det är inte Vänsterpartiet, under denna korrupta ledning. Socialismen, antiimperialismen finns någon annan stans. Jag har lämnat partiet. Rösta på dom gör jag förstås ändå, så länge jag inte har ett alternativ. Men ett socialistiskt parti handlar om mer än röster och makt. Det behöver engagerade medlemmar, och att vara i kontakt med andra rörelser. På så sätt, hur många medlemmar V än har eller röster de än får, har de förlorat en del av sin själ, socialismen, antiimperialismen, med mera. Och någon bra politik kommer det inte komma ut av dessa halvhjärtade röster och eventuella ministerposter. Så vad var allt detta värt? Förutom att desillusionera rörelsen och splittra oss. I en tid där olikheter och förmåga att gå ihop mot de verkliga fienderna, behövdes som mest.

Och nu kommer folk från partiledningen och lojala skriva att det inte handlade om detta utan saker vi inte förstår. Men om vi inte förstår så verkar ni ha förlorat kontakten med era väljare medlemmar och omvärlden. Det här är hur situationen framstår utåt. Vi som inte sitter i de slutna rummen kan ju inte förväntas höra vad som händer där. I så fall får ni öppna era slutna rum!

Nu finns också ett nationallt upprop mot uteslutningarna av Lorena Delgado Varas och Daniel Riazat:

https://stoppauteslutningarna.se/