Vatten är vått, bollen är rund – och Sara Skyttedal blir lobbyist. Att Skyttedal går vidare till en karriär i PR-branschen när Folklistan visade sig vara en politisk nothingburger förvånar knappast någon. Den enda egentliga överraskningen är att det inte hänt tidigare.

Inrikes|Erik Edlund

Sara Skyttedal satt en tid i EU-parlamentet för Kristdemokraterna tills hon blev petad från listan. Enligt partiledaren Ebba Busch hade hon nämligen haft olämpliga kontakter med Sverigedemokraterna. Hon hade bland annat sonderat möjligheterna att gå till SD om karriären inom KD inte går som hon tänkt sig. Skyttedal själv har förnekat uppgifterna.

Efter att ha lämnat KD startade hon det nya partiet Folklistan tillsammans med välfärdsmiljonären Jan Emanuel. De hade stora planer inför EU-parlamentsvalet och hoppades få flera mandat. De fick dock nöja sig med 0,62 procent i valet och inga platser. Kort tid därefter lade de ner partiet.

I sitt nya arbete med den egna nyetablerade PR-byrån Sky Public Affairs slipper hon väljarnas insyn men kommer få stor nytta av sina kontakter från åren inom politiken. Sky Public Affairs verkar nämligen inom en bransch där den typen av kontakter är värda sin vikt i guld. På PR-byrån kommer hon jobba för hemliga kunder inom främst vapen- och läkemedelsindustrin. Bland tjänsterna firman erbjuder ingår bla. strategisk rådgivning, omvärldsanalys – och krishantering. Ett ämne hon har erfarenhet av sedan sin tid inom politiken.

Under Skyttedals tidiga politiska karriär kritiserades hon för en rad märkliga inlägg i sociala medier. Ett exempel är när hon skröt om sitt guldkort på Lufthansa med en liten hånfull kommentar om de som köar i en timme när hon kan gå före kön. ”Orkar inte vara folklig” skrev hon. Det kan ha varit någon sorts humor som gick över huvudet på de flesta, men det framstod mest som arrogant och tondövt. En kort stund efter att Centerpartiets dåvarande partiledare Annie Lööf gått ut med att C tänkte släppa fram Stefan Löfven (S) som statsminister lade Skyttedal upp en bild på en centerpartistisk valaffisch med en leende Annie Lööf och bildtexten ”Klåpare. Bedragare. Quislingar.” Ordvalet ”quislingar” fick många att reagera starkt på grund av ordets kopplingar till nazismens brott. Det starka ordvalet uppskattades inte av mer sansade röster i det borgerliga lägret och KD:s partiledare Ebba Bush tog offentligt avstånd.

Sara Skyttedal började sin politiska bana inom Kristdemokraternas ungdomsförbund. Hon gjorde sitt intåg på den nationella arenan 2013 när hon blev ordförande för ungdomsförbundet. Som ordförande var hon drivande i att sänka Decemberöverenskommelsen. När DÖ föll visade hon glatt upp sig med en kyld flaska champagne på sociala medier. Överenskommelsen mellan sex av riksdagens partier syftade till att stänga ute Sverigedemokraterna från politiskt inflytande.

Hela Skyttedals karriär har lett fram till det här. Från provokatör i ungdomsförbundet via EU-parlamentet och ett misslyckat partiprojekt till en ny bana som lobbyist.

Max Anderson från granskningsinstitutet Klägget, som granskar korruption och lobbyism i svensk politik, tycker att det är anmärkningsvärt att politiker i Sverige tillåts gå direkt från politiken till lobbyist-branschen. Han tycker att Sverige borde införa liknande regler som Kanada. I Kanada är det förbjudet för politiker att bli lobbyister i fem år efter att de lämnat ett politiskt uppdrag.

— Det är sannolikt ingen som blir överraskad över att Sara Snyttedal Dihang blir lobbyist. Men det stora problemet är att vi har ett system där det är normalt att politiker börjar jobba för hemliga kunder när de inte blir omvalda.