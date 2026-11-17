Inspirerade av proteströrelserna i Frankrike, Spanien och andra länder över hela Europa arrangerar nätverket Septemberupproret protester i flera svenska städer den 20 november.

Inrikes| Erik Edlund

En bred samling organisationer, från Ingen Människa är Illegal och Jordens vänner, till Seko Tunnelbanan och Socialistisk Politik i Stockholm, ingår i nätverket bakom manifestationen på Norra Bantorget klockan 15:00.

Mobiliseringen är en del av den internationella ungdomsstrejken som arrangeras på olika platser över hela Europa samma dag.

”Den ständiga eskaleringen av krig, upprustning och imperialistiskt förtryck, tillsammans med klimatkollapsen, formar den värld vi växer upp i och förvägrar oss, som unga, möjligheten till en värdig framtid”, skriver det internationella nätverket.

Liknande demonstrationer kommer arrangeras i Göteborg, Uppsala och Lund samma dag.