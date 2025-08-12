Stängt koksverk i Pittsburgh gav kraftig minsking av barnastma

När den grå avgasdimman från det lokala koksverket skingrades 2016 fick barnen på den lilla orten en och en halv mil norr om Pittsburgh det lättare att andas. Tre år efter att koksverket Shenango Coke Works stängdes hade akutbesöken för barnastma minskat med 41,2 procent.

Utrikes|Erik Edlund

Verket stängdes enligt företaget själva ner pga. ”global överkapacitet inom stålindustrin”, men lokalbefolkning, gräsrotsrörelser och miljömyndigheter hade under åratal pressat på för att få bort utsläppskällan.

Det blev inte bara lättare att andas när verket stängdes. Man kunde också se skillnaden med ögonen. Karen Grzywinski från organisationen Breath Project beskriver skillnaden för Inside Climate News.

— Man kunde titta över floden utan att se detta ständiga dis. Skillnaden var häpnadsväckande.

Före nedstängningen 2016 var astmarelaterade utryckningar och sjukhusbesök vardag i Avalon, Pennsylvania. Den lilla Pittsburgh-förorten längs Ohio-floden var med sina knappt 5000 invånare ständigt innesluten i en grå dimma från koksverkets skorstenar. Boende i Avalon och andra orter runt koksverket vittnar om att föroreningarna också märktes genom lukter och ett tunt lager av sot på fönster och utemöbler.

Koksverket Shenango Coke Works sysselsatte 173 personer och låg på en ö i Ohiofloden i 54 år innan de tvingades stänga ner verksamheten. Lokalbefolkning, miljöorganisationer och grupper som värnar om folkhälsan hade under hela den tiden kämpat för att få till en förändring.

Ett koksverk är en anläggning som genom uppvärmning omvandlar stenkol till koks. Koks är ett bränsle som används vid produktion av stål. Hela processen är en av de mest förorenande inom tung industri och släpper ut höga halter av kemiska föreningar som bensen, svaveldioxid och partiklar.

Mellan 1980 och 2012 betalade verket mer än två miljoner dollar i böter för överträdelser mot olika miljö- och hälsoregler. Under 2012 och 2013 bröt anläggningen mot länets utsläppsgränser 330 av 432 dagar.

Pittsburgh-regionen har historiskt länge varit ett centrum för amerikansk stålindustri. Forskare som undersöker kopplingarna mellan andningsproblem och luftföroreningar har följt utvecklingen i åratal. De har kommit fram till att barn i områden nära stålverk, kolkraftverk och andra stora utsläppskällor löper tre gånger större risk att drabbas av barnastma än andra barn.

Shenango Coke Works är inte den enda kolbearbetningsanläggningen som stängts ner under de senaste åren. USA såg under flera år ut att vara på väg att sakta fasa ut kol som bränsle. Men under april i år undertecknade Donald Trump en presidentorder för att öka produktionen av kol och utrusta anläggningarna med tekniker som minskar de skadliga utsläppen. Kolkraft står för mindre än 20 procent av USA:s elproduktion. Det är en minskning jämfört med år 2000 då hälften av USA:s el kom från kolkraft.

Sedan koksverket Shenango Coke Works stängdes ner 2016 har forskare vid New York University, University of Pittsburgh och hälsomyndigheten i Allegheny County följt antalet besök och inläggningar för andningsbesvär på akutmottagningar i området. De har jämfört med hur det såg ut innan koksverket lade ner sin verksamhet. Arbetet resulterade i en studie som publicerades i American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine.

De fann att antalet akutbesök och inläggningar för svåra andningsproblem minskade med 20,5 procent, och barnastma med 41,2 procent. Antalet besök för barnastma fortsatte att minska på sikt, och de såg också en radikal minskning av antalet sjukhusinläggningar för kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL).

— Våra upptäckter bidrar till den växande samlingen belägg för att en minskning av fossilbränsle-utsläpp innebär stora fördelar för folkhälsan, både på kort sikt och på lång sikt, säger forskarna.

Forskarna jämför fördelarna med att stänga ett kolkraftverk med hälsofördelarna med att sluta röka.

Att förändringarna märktes snabbast hos just barn var logiskt, enligt forskarna som följde situationen. Barn är extra känsliga för förändringar i mängden skadliga ämnen i luften då deras lungor och immunsystem fortfarande utvecklas. De andas också mer i förhållande till sin kroppsstorlek och är generellt mer utomhus.

Forskarna hade förutsett en minskning av andningsproblemen, men man hade inte räknat med att den skulle vara så stor.

Forskarna beskrev situationen i området kring Shenango Coke Works som en sällsynt möjlighet att visa på det direkta sambandet mellan föroreningar och andningsbesvär.

— Detta var ett naturligt experiment, säger astmaläkaren Deborah Gentile. Hon tillägger att det inte var befolkningens sammansättning som ändrades. Bara föroreningarna den utsattes för.

En annan forskare som följt utvecklingen är George Thurston, professor vid den medicinska fakulteten vid universitet i New York. Han säger att den snabba minskningen sannolikt beror på att föroreningarna från koksframställning är särskilt farliga, så när utsläppskällan försvann märktes det snabbt.

— Det är som partiklar från kolkraftverk, fast på steroider, säger han till Inside Climate News.

Thurston säger att även om just de här föroreningarna var särskilt farliga så är de en del av ett bredare hälsohot från fossila bränslen.

— Under hela våra liv, dag som natt, varje dag i veckan, utsätts vi för detta när vi kör bil, när vi åker tåg, när vi åker till stan. Jag vet det eftersom jag bär med mig en luftmätare, och jag ser exponeringen.