Till den nyvalda majoriteten i riksdagen – dra i nödbromsen för utvisningarna!

Uttalande / brev från kampanjen För en human migrationspolitik

2026-09-23

Dagens kaotiska migrationspolitik är varken rimlig, rättssäker, förutsägbar eller human. Före valet har ni på olika sätt uppmärksammat detta. Nu är det dags att visa era väljare att ni också vill ha omedelbar handling. Det behövs en nödbroms!

Opinion| Karin Fridell Anter, ordförande föreningen Stöttepelaren, fotograf Evelina Carborn

Idag utvisas unga vuxna som vuxit upp i Sverige till länder som Somalia, småbarnspappor utvisas, familjer splittras, arbetare utvisas för att deras lön ”bara” är enligt kollektivavtal. Om vi ska invänta kommande lagändringar kommer detta att fortsätta under överskådlig tid – till skada inte bara för dem som drabbas direkt, utan också för tilliten till samhället och för arbetsgivarna.

Ni, riksdagsledamöter från Socialdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, kan tillsammans dra i nödbromsen! Låt den nyvalda riksdagens första beslut bli ett stopp för nya utvisningsbeslut och stopp för verkställande av de utvisningar som redan beslutats. Låt dessa människor stanna i Sverige med möjlighet att arbeta!

Nödbromsen behövs nu!

Kampanjen För en human migrationspolitik www.humanmigrationspolitik.se

som stöds av en hel rad organisationer för mänskliga rättigheter