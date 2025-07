Trumps politik förvärrar klimatkatastroferna

Ett kraftigt regnoväder svepte över den amerikanska östkusten under måndagen. Den lämnade efter sig översvämningar i bland annat New York och New Jersey. Videor på sociala medier visar vattenmassor som forsar ner i tunnelbanestationer och översvämmar plattformen. Varningar för plötsliga översvämningar har utfärdats i New York City, New Jersey och delar av Pennsylvania.

Utrikes|Erik Edlund

Detta är inte det första regnovädret med efterföljande översvämningar som drabbat USA den senaste tiden. Tidigare under sommaren drabbades Texas, New Mexico och North Carolina. Med många dödsoffer som följd.

Organisationen Food & Water Watch kopplar den senaste tidens översvämningar till klimatförändringarna. De menar också att Trump-regeringens nedskärningar inom både miljö- och klimatarbetet, katastrofberedskapen och vädermyndigheten National Weather Service har förvärrat situationen. Efter besparingar har myndigheten förlorat ungefär 600 anställda. Många av dem arbetade i just Texas och andra områden som ofta drabbas av översvämningar. Katastrofberedskapsmyndigheten FEMA (Federal Emergency Management Agency) drabbades hårt av nedskärningarna och förlorade en tredjedel av sin personalstyrka, 2000 personer. FEMA ansvarar för både tidiga hjälpinsatser vid katastrofer och för det långsiktiga återuppbyggnadsarbetet efter katastrofer. Under början av sommaren meddelade Donald Trump att han övervägde att helt avveckla myndigheten. Det var knappt en månad innan översvämningarna i Texas.

”Med kraftiga nedskärningar inom dessa områden kommer fler människor dö i katastrofer de aldrig såg komma” skriver Food & Water Watch på sin hemsida.

Organisationen påminner om att klimatförändringarna, om inget görs, hotar tillgången till rent dricksvatten. Översvämningar i klimatförändringars spår kan föra med sig skadliga föroreningar som kan överbelasta reningsverken. Ungefär det hände förra året i Asheville, North Carolina, som blev utan dricksvatten i flera månader efter att orkanen Helene.

Food & Water Watch skriver att Trumps politik förvärrar situationen på flera sätt. Samtidigt som Trump skär ned på klimatarbetet och katastrofberedskapen ökar han stödet för de industrier som, enligt Food & water watch, orsakar klimatkatastroferna. Trumps senaste budgetpaket, som han själv kallar The Big Beautiful Bill, har bla. gett olje- och gasföretag större möjligheter att exploatera offentligt ägda marker och vattendrag.

Trumps budgetpaket ökar dessutom stödet till energikrävande verksamheter som kryptovalutor och artificiell intelligens.

”Det är motsatsen till vad vår planet behöver just nu. En fullständig övergång från fossila bränslen till förnybar energi är avgörande för att bromsa klimatkaoset.”

Det är dessutom viktigt att tänka på att fossila bränslen är mer sårbara för avbrott vid extrema väder. Food & Water Watch menar att en omställning till förnybara energikällor inte bara skulle bidra till att bromsa klimatförändringarna. Den skulle också säkerställa att livsviktig el fortsätter fungera under katastrofer.

”De senaste översvämningarna är en allvarlig varning om vikten av välfinansierad offentlig sektor och infrastruktur, samt vårt akuta behov av att stoppa de industrier som orsakar kaos i klimatet. När kongressen överväger Trumps drastiska nedskärningar fattar de beslut på liv och död. De måste välja livet.”