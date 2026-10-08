Vad är sant om ryska pesten?

Ett mystiskt dödsfall vid ett ryskt pestforskningsinstitut väcker internationell oro. En kvinna dog efter en okänd lunginfektion, och WHO kräver nu svar från Ryssland om vad hon smittades av.

Utrikes| Erik Edlund

En anställd vid ett forskningsinstitut i Ryssland avled förra fredagen av vad myndigheterna beskrev som en ”okänd lunginfektion”. Dödsfallet har väckt internationell oro då kvinnan arbetade vid Irkutsks anti-pest institut, där forskare hanterar pestbakterier och andra farliga smittämnen. Obekräftade uppgifter säger att kvinnan smittades av lungpest i sitt arbete, och ovetande tog med sig sjukdomen ur labbet.

Det är dock inte bekräftat att kvinnan drabbades av lungpest, även om en lokal ämbetsman säger att hon ”kan” ha dött av pesten.

Ungefär 200 personer sattes i karantän efter sjukdomsfallet. Enligt den ryska hälsomyndigheten har majoriteten av dem som isolerades fått åka hem då de bedömts som helt friska.

– Vi har ännu så länge inte fått en fullständig bild av den här händelsen och kan inte göra en fullvärdig riskbedömning, säger Tedros Adhanom Ghebreysus, chef på Världshälsoorganisationen WHO, på en presskonferens.

Efter nyheten om det misstänkta pestfallet förekom lokala medieuppgifter om att ytterligare en anställd vid laboratoriet insjuknat i lunginflammation.

– WHO känner till att den ryska regeringen höll ett möte 2 oktober då de misstänkte att en invånare i regionen Irkutsk hade drabbats av en farlig infektion.

WHO-chefen uppger att de inte kan göra en fullvärdig riskbedömning då ryska myndigheter inte lämnat tillräcklig information. Frågorna WHO vill ha svar på är vad kvinnan drabbades av, hur hon smittades och vad det var om det inte var lungpest. WHO har också begärt svar om medieuppgifterna om ett andra sjukdomsfall.

Risken för ett större utbrott av lungpest i Ryssland bedöms vara låg, och risken för ett utbrott i Europa bedöms vara mycket låg.

EU:s hälsosäkerhetskommitté har diskuterat det misstänkta fallet, och USA:s president Donald Trump säger att han har ett planerat telefonmöte med Rysslands Vladimir Putin där de ska samtala om ärendet. Kreml förnekar att något telefonmöte är planerat.

Övre bllden: Darja Sjipilova jobbade på ett pestforskningsinstitut i Irkutsk. Hon ska ha dött i lungpest i fredags efter att ha råkat krossa en behållare med pestbakterier en vecka tidigare.

Pesten orsakas av bakterien Yersinia pestis.