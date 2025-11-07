Vägledning genom ett forum i krigstider

Ett forum präglat av krigstider, i ett hårdnande samhällsklimat. Det är intrycket av programmet för årets SocForum som arrangeras av ABF Stockholm lördag 29 november. Temat är Mod och kraft – framtiden börjar nu! Programmet är myllrande och fylls på löpande på ABF:s hemsida. Flera deltagare och ännu mer av de politiska diskussionerna är välkända för Internationalens läsare.

Fokus|Maria Sundvall

Forumet avspeglar att kriget i Gaza har gjort avtryck även i politiskt och fackligt liv i Sverige: I seminariet Åsiktsfrihet på jobbet – i skuggan av ett folkmord samtalar Hamnarbetarförbundets vice ordförande Erik Helgeson, som varslades om uppsägning efter en blockad mot israeliskt krigsmaterial, och poeten Athena Farrokhzad med Arbetarens chefredaktör Amalthea Frantz. Arrangör: Arbetare. Tid: 11.00-11.50 Lokal Brantingrummet.

Antisemitism och antisionism – vad är vad och varför är skillnaden så viktig? Medverkar gör Håkan Blomqvist, historiker som skrivit böcker om antisemitism och antisionism, Judiska Arbeter Bund och om nationalism och rasism i den svenska arbetarrörelsen. Hur skiljer man på berättigad Israelkritik och antisemitiska tankemönster? Varför är denna gränsdragning viktig för vänstern och den antirasistiska rörelsen? Arrangör: Bokförläggarna Röda Rummet. Kl 12.00-12.45 Lokal: Katasalen.

Frågan återkommer i seminariet Kan vänstern och Palestinarörelsen bli vänner igen? Behöver vänstern och Palestinarörelsen gå i parterapi? är den tillspetsade frågan. Zina al-Dewany och Somar al-Naher är bland de medverkande. Arrangör: Flamman Tid: kl 12.00-12.50 Lokal: Sandlersalen

Parallellt med det övriga programmet pågår Internationella dagen för solidaritet med det palestinska folket under hela dagen. Palestinska förbundet och Palestinska kvinnoförbundet organiserar utställningar, kulturinslag med mera. Kl 11.30 och 13.30 visas en cirka 20 minuter lång film om händelser under det senaste folkmordet, följt av tid för samtal och reflektion. Kl 14.30 ordnas en frågestund med Vänsterpartiet. Kl 13.00 och 15.30 uppträder sångaren Nour Badra och en poet. Tid: kl 10-17. Lokal: Beskowsalen plan 3.

Den principiella frågan om synen på krig och fred diskuteras i Vad hände med den socialistiska antimilitarismen? Medverkar i samtalet gör Håkan Blomqvist, historiker, Jacob Johnson, f d riksdagsledamot V och Kajsa Ekis Ekman, journalist och författare. Moderator: Åsa Mattsson, redaktionssekreterare Internationalen. Arrangör: Internationalen. Tid: 13.10-13.50. Lokal Per-Albinrummet.

Axel Kilström – en av arbetarrörelsens pionjärer presenteras utifrån en ny bok med hans egen självbiografi kompletterat med dottersonen Anders Fagerlunds levnadsteckning. Kilström var aktiv i norsk och svensk arbetarrörelse och engagerad i rösträttskampen, religionsfrågan, fackligt uppbygge och socialistisk agitation. Fagerlund samtalar med Per-Olof Mattsson från Bokförläggarna Röda Rummet. Arrangör: Arbetarnas Kulturhistoriska Sällskap Tid: 11.00-11.50 Lokal: Palmesalen.

Historikern Gunnela Björk som bland annat skrivit om agitatorn Kata Dalström talar på temat Maria Sandel och frågan om kärlek utan barn. I samtalet deltar kulturhistorikern Ewa Bergdahl, ordförande i Maria Sandelsällskapet och bidrar med korta uppläsningar ur Maria Sandels texter. Arrangör: Maria Sandelsällskapet Tid: 12.00 – 12.50 Lokal: Per Albinrummet.

Filmen Svedjenävor skildrar hur fyra kvinnor i Hälsinglands byar drar igång en hungerprotest under svältens år, världskrigsåret 1917 och hur denna på bara ett par veckor sprids till orter runt om i landet och leder till demonstrationer, beslagtaganden av undangömda livsmedel och konfrontationer med polis och militär. Efter filmen följer samtal med filmens skapare, Anki Hammerin, som är verksam vid University of Hertfordshire och forskaren Karen Brookfield. Arrangör: ABF Stockholm Tid: kl 15-17 Lokal: Katasalen

Bokförläggarna Röda Rummet kommer att ha ett bokbord under forumet. Böcker om Palestina, antisemitism och antisionism, Axel Kilströms liv kommer att knyta an till teman under forumet.

Hela programmet hittar du här:

