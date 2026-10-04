Valarbetare i Järva: ”Rösta på Tidö, annars!”

Debatten har gått hög i mainstream-media om ”klanröstning” och förkryssade valsedlar till förmån för S och V.

Då visar det sig att en arbetsledande valfunktionär i Järva propagerat öppet på sociala medier, för Tidö.

Inrikes| Åsa Mattsson

Valarbetare i Järva rapporterade flera misstänkta händelser i samband med valet, bland annat förkryssade valsedlar för Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, en situation där en medföljande uppfattades pressa en väljare att rösta på Vänsterpartiet och en annan händelse där en person från Vänsterpartiets valstuga följde med en väljare in bakom valskärmen.

Rapporterna bidrog till att Stockholms valnämnd polisanmälde misstänkt ”otillbörligt verkande vid val”. Polisen utreder saken och förundersökningen leds av åklagare Staffan Edlund.

SvD lyfter nu fram i en artikel att en arbetsledare för valfunktionärer, som också rapporterat flera av de här händelserna, själv uttryckt tydliga politiska högerståndpunkter på Facebook – han hade uppmanat människor att rösta på Tidöpartierna och skrivit starkt kritiskt och nedlåtande om framförallt Vänsterpartiet.

Arbetsledaren försvarar sig med att han har yttrandefrihet och säger att alla partier och väljare behandlades lika. Om ett inlägg där han skrev ”Rösta på Tidö, annars!” som publicerades under valhelgen medger han dock: ”Ja, det kanske var dumt.”

I ett annat inlägg varnade han för ”Vänsterpartiet kommunisterna” och i ytterligarer ett skrev han ”Fan vad ni i vänsterpartiet kommunisterna/islamisterna tjatar om dom rika” .

Valmyndigheten uppger på sin hemsida att alla som tjänstgör som röstmottagare måste vara neutrala.

På fredagseftermiddagen beslutade kommunstyrelsen i Stockholms stad att ingen extern utredning av misstänkt valfusk ska tillsättas i nuläget. Polisutredningen fortsätter dock.

Hela artikeln i SvD hittar du här:

https://www.svd.se/a/1okgLW/misstankt-valfusk-i-jarva-arbetsledare-tog-stallning-mot-vansterpartiet