Våldsamt ingripande mot 1 maj-demo i Malmö

Polisen gjorde ett våldsamt ingripande mot demonstrationen Revolutionär 1:a Maj i Malmö under fredagen.

Demonstrationen som arrangerades av SAC-Syndikalisterna och flera andra organisationer från den frihetliga och autonoma vänstern avgick från Möllevångstorget vid 15-tiden. Polisen stoppade demonstrationståget vid flera tillfällen, och polisen gick in i tåget och brottade ner och grep flera personer misstänkta för blåljussabotage och brott mot maskeringsförbudet. Vittnen på platsen säger dock att flera av de gripna inte var maskerade.

Journalisten Victor Pressfeldt skriver på sociala medier att han talat med personer som berättat att ett barn blev påkört av en polisbuss.

Pressfeldt kopplar ingripandet till valrörelsen. Han skriver att polisen hanterar den här typen av arrangemang under ett valår som en ”särskild händelse”, och ingriper särskilt hårt mot vad de betraktar som ”demokratihotande brottslighet”.

Syndikalistiska Ungdomsförbundet (SUF) skriver i ett uttalande att Revolutionär 1:a Majs traditionella demonstrationer i Malmö har förflutit med både maskeringar och pyroteknik (bengaler) i årtionden, och att det är först i år polisen ingripit mot maskeringarna.

SUF Malmö menar att polisens agerande ska ses som politiskt och ”som ett utslag för polisens roll i det kapitalistiska samhället”.

”Polisen är politisk, repression måste förstås politiskt. Vi försöker ta utrymme på gatan, ta gatorna, och de försöker kontrollera och stoppa oss.