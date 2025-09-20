”Vi har satt segel. Den här gången kommer vi inte att stanna.”

Den 19 september lämnade den internationella Global Sumud Flotilla hamnen i Portopalo, Sicilien, med kurs mot det belägrade Gaza. Ombord finns aktivister, konstnärer och politiska representanter från mer än 40 länder, alla enade i uppgiften att bryta Israels illegala blockad och leverera livsnödvändig humanitär hjälp till ett folk som utsätts för en pågående masslakt.

Utrikes|Alex Fuentes

Från Sverige deltar 13 internationalister, däribland klimataktivisten Greta Thunberg och den socialistiska riksdagsledamoten Lorena Delgado Varas. Deras närvaro har redan uppmärksammats internationellt, som en påminnelse om att solidariteten med Palestina inte känner några gränser. Varje dag har Lorena Delgado Varas skickat rapporter från resan och betonat att beslutsamheten är obruten: budskapet är tydligt; flottiljen kommer inte att stanna förrän målet är nått.

Sedan oktober 2023 har Israels ockupationsarmé begått ett massivt mördande på palestinier som enligt FN:s experter uppfyller kriterierna för folkmord. Över 65 000 palestinier har dödats och drygt 160 000 har skadats, majoriteten civila. Ett av fem barn lider av svår undernäring. Blockaden har gjort tillgången till mat, mediciner och bränsle nästan omöjlig. Förra veckan slog Israel ut all kommunikation i Gaza och isolerade 800 000 människor i mörker, utan vatten, utan mat, utan möjlighet att kontakta omvärlden. Samtidigt fortsätter bombningarna och markinvasionen att ödelägga städer och liv. Denna humanitära katastrof i Gaza utgör ett brott mot mänskligheten, det stavas folkmord.

Flottiljen, som först seglade ut från Barcelona den 31 augusti, har vuxit till en internationell kraftsamling, det är en växande global solidaritet. I Malta kommer fler fartyg från Tunisien, Italien, Grekland och Libyen att ansluta, med sikte på att gemensamt bryta blockaden. Totalt väntas över 50 fartyg delta i denna historiska aktion. Politiker från flera länder deltar, bland annat italienska EU-parlamentariker, argentinska och brasilianska parlamentsledamöter. Den brasilianska regeringen, tillsammans med 15 andra länder, har offentligt krävt att Israel ska låta bli att angripa flottiljen och betonat att internationell rätt förbjuder våld mot civila och humanitära insatser.

Att regeringar som Brasilien, Sydafrika och Irland nu tvingas uttala sig är ett direkt resultat av trycket underifrån: arbetare, studenter och aktivister över hela världen som mobiliserar för att ge flottiljen synlighet och skydd. Solidariteten tvingar staterna att åtminstone delvis ta avstånd från Israels hot. Det är ett genombrott för solidariteten. Ändå är det klart: endast den fortsatta mobiliseringen kan garantera att denna aktion inte kvävs. Därför är varje demonstration, varje uttalande, varje solidaritetshandling avgörande. Internationella röster reser sig och kräver att flottiljen ska få militärt skydd.

Flottiljens talesperson i Italien, Maria Elena Delia, sammanfattade uppdraget när skeppen lämnade Sicilien: ”Vi har satt segel. Den här gången kommer vi inte att stanna.” Med världen som vittne seglar Global Sumud Flotilla mot Gaza. De som hotar dess fartyg hotar inte bara 13 svenska aktivister och hundratals internationalister, de hotar mänsklighetens gemensamma strävan efter rättvisa, fred och värdighet.

Läs om de 13 svenskar som seglar mot Gaza:

