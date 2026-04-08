00:22 – vapenvila två veckor

88 minuter innan tidsfristen skulle gå ut enades Iran och USA om två veckors vapenvila och att blockaden av Hormuz-sundet ska hävas.

Onsdag klockan 02, svensk tid, skulle USA börja bomba sönder iransk infrastruktur som broar och elkraftverk. Ett agerande som hade utgjort ett allvarligt krigsbrott enligt internationell lag. Och världen höll andan.

Men klockan 00:22, en timme före Deadline, kom beskedet att Iran sagt ja till en öppning av Hormuz-sundet och att Trump beordrat en två veckor lång vapenvila.

Avtalet som USA och Iran enades om påminner mycket om det förslag som Pakistan presenterade under tisdagskvällen, och innebär bland annat att Iran och Oman kommer kunna ta en avgift från fartyg som vill passera genom Hormouz-sundet.

Vapenvilan gäller bara gentemot Iran. Drygt en timme efter att avtalet undertecknades dödades minst åtta personer i en israelisk attack mot Libanon.

Nu återstår att se vad som händer när de två veckorna av vapenvila passerat.