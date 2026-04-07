”En hel civilisation kommer dö i natt”. Så skriver Donald Trump på plattformen TruthSocial inför nattens planerade bombattack mot Iran.

Hans ord om att en civilisation kommer dö och aldrig kunna återuppstå igen är en varning till det iranska ledarskapet.

Utrikes|Erik Edlund

Han skriver att han egentligen inte vill att det ska hända, men att ”det kommer förmodligen att göra det.”

Men Trump skriver också att det finns en chans att något ”revolutionerande faktiskt kan hända” med en ny regering i Iran, och att det fortfarande finns tid att kapitulera.

”Vi kommer att få veta det i natt, i ett av de viktigaste ögonblicken i världens långa och komplexa historia. 47 år av utpressning, korruption och död kommer äntligen att ta slut. Gud välsigne Irans stora folk!”

Trump har hotat att förstöra alla Irans elkraftverk och broar om Iran vägrar häva blockaden av Hormuz-sundet.