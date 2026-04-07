DCA-avtalet – en central strid i kampen mot imperialismen

I april samlas aktivister i Malmö för att protestera mot DCA-avtalet – det militäravtal som knyter Sverige närmare USA och öppnar för en permanent amerikansk militär närvaro. Men kampen mot DCA handlar om mer än svensk säkerhetspolitik. Den är en del av den globala antiimperialistiska kampen.

Kommentar|Lena Persson

Bakom initiativet står medlemmar i Socialistisk Politik i Skåne, som nu mobiliserar och hoppas att alltfler enskilda och organisationer sluter upp. Även Ung Vänster i Malmö kommer att delta. Den 11 april hålls ett appellmöte på Gustav Adolfs torg, där frågan förs ut på gatorna.

DCA-avtalet, undertecknat 2024, är ett avtal i imperialismens tjänst och ger USA tillgång till 17 svenska militärbaser. Det innebär i praktiken att Sverige integreras i USA:s militära infrastruktur.

Men detta sker inte i ett vakuum.

Under Donald Trump har USA:s utrikespolitik åter visat sin brutala karaktär, med öppna brott mot internationell rätt och ett aggressivt agerande globalt. Tillsammans med Benjamin Netanyahu driver USA en krigspolitik som kastat hela regionen in i nya katastrofer, inte minst genom det brottsliga kriget mot Iran och där Trump även attackerat Irak medan Israel invaderat södra Libanon.

I detta läge innebär DCA-avtalet att Sverige ställer sig till förfogande för samma krigsmakt.

Att då acceptera amerikanska baser på svensk mark är inte neutral politik, det är ett aktivt ställningstagande, imperialistiskt sådant.

Sverige som plattform för krig – avtalet ger USA långtgående befogenheter:

Tillgång till svenska militärbaser

Möjlighet att etablera egna, avskilda områden

Lagring av militär materiel

Zoner utan svensk insyn

Dessutom får amerikansk militär i stor utsträckning verka under egen jurisdiktion.

Detta innebär att Sverige riskerar att bli en uppmarschzon för framtida krig. Det gäller inte minst i ett läge där konflikterna mellan stormakter skärps.

För vänstern i Sverige är detta en avgörande fråga, det är en del av den globala motståndskampen.

Att bekämpa DCA-avtalet är ett konkret sätt att försvaga USA-imperialismen. Varje militärbas, varje logistisk nod, varje politiskt stöd som kan ifrågasättas eller stoppas är en del av ett större motstånd.

USA:s krigspolitik – som av många beskrivs som en terrorpolitik riktad mot hela folk och regioner – kan inte mötas med tystnad eller anpassning. Den måste mötas med organisering och motstånd, överallt där det är möjligt.

Och här har vänstern i Sverige ett ansvar.

Samtidigt väcker utvecklingen frågor om den parlamentariska vänsterns roll.

Vänsterpartiets ledning har ännu inte tydligt lyft DCA-avtalet som en central fråga inför den annalkande valrörelsen. Partiledaren Nooshi Dadgostar har inte heller tagit tydlig ställning mot den krigspolitik som drivs av Trump och Netanyahu, eller mot den eskalering som riktats mot Iran. Att aktivt kritisera den iranska regimen är ett måste, men innebär på intet sätt att man ska vara tyst om Trumps ensidiga krig mot Iran.

Detta sker i ett läge där behovet av tydlighet är större än på länge.

När krigspolitiken intensifieras räcker det inte med försiktiga formuleringar. Då krävs klarspråk – och handling.

Militariseringen får konsekvenser. DCA-avtalet innebär också konkreta konsekvenser på hemmaplan:

Ökade utsläpp och miljöförstöring

Belastning på lokalsamhällen

Ökad militarisering och otrygghet

I Skåne pekas särskilt Ravlunda och Revingehed ut som områden som påverkas direkt. Dessutom saknar avtalet ett tydligt förbud mot kärnvapen på svensk mark – något som ytterligare skärper riskerna.

Bygg motståndet – säg upp avtalet. Motståndet växer nu underifrån och kravet är tydligt:

Riv upp DCA-avtalet

Stoppa USA:s militära närvaro i Sverige

Sätt fred, miljö och självbestämmande först

Att säga upp DCA-avtalet är inte bara en nationell fråga. Det är ett ställningstagande i den globala kampen mot imperialism och krig.

Den 11 april i Malmö är ett steg på vägen. Men kampen måste föras vidare – på arbetsplatser, på 1 maj, i rörelser och i politiken. För att bryta USA-imperialismens makt krävs motstånd överallt. Sverige är inget undantag.