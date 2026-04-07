Enad röst till riksdagen

Feministerna (tidigare Feministiskt Initiativ) och V-utbrytarna i Solidaritet kandiderar i höstens riksdagsval med en gemensam lista. Samarbetet kallas Enad Röst, och ställer upp bakom devisen Ta gatans motstånd till riksdagen.

De sonderar just nu terrängen för lokala initiativ och för att bredda samarbetet ytterligare. De skriver att de välkomnar folkrörelser och aktivistgrupper att på sina egna villkor ansluta sig till samarbetet.

”Denna form av samarbete är vägen framåt för vänstern, och det behöver innefatta mer än bara politiska partier.” skriver Enad Röst på sin hemsida.

Var tredje plats på Enad Rösts riksdagslista är reserverad åt aktivister och kandidater från andra organisationer.

Enad Röst har en bred valplattform som lyfter fram områden som såväl kamp mot kapitalismen och mot upprustningen som konkreta välfärdsreformer som fler lärare i skolan, studielön för högskolestuderande, kostnadsfria läkemedel och billiga, klimatsmarta hyresrätter i allmännyttan.