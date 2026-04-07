Donald Trump säger att han ”inte alls är orolig” över att begå krigsbrott mot Iran. Uttalandet kommer samtidigt som han hotar att bomba iranska broar och elkraftverk om Iran inte häver blockaden av Hormuz-sundet innan tidsfristen går ut natten mot onsdagen, klockan 02 svensk tid.

— Iran kan slås ut på en kväll, säger han på en pressträff under måndagen och lovar att kriget går ”ofattbart bra” för USA.

Om Iran inte viker sig före onsdag klockan 02 kommer USA bomba Iran under fyra timmar, enligt Trump. Han säger att varenda bro i Iran kommer vara förstörd klockan 06 svensk tid.

— Alla energianläggningar i Iran kommer vara utslagna, brinna, explodera och aldrig kunna användas igen, säger den amerikanske presidenten.

—Det kommer bli stenåldern.

Att förstöra civil infrastruktur är ett krigsbrott, enligt internationell lag.

—En attack skulle vara förbjuden även om byggnaden klassas som ett militärt mål, om den riskerar att orsaka alltför stora civila skador, säger Stéphane Dujarric, talesperson för FN:s generalsekreterare.