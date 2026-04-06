Metalldekal för makthavare: vad Einstein skulle sagt

I slutet av 1800-talet skickade Karlskrona lampfabrik med en liten metalldekal när de sålde sina elektriska armaturer. Den skulle förklara för ovana människor hur elektricitet fungerade. Idag, drygt hundra år senare, skulle samma typ av “lektion” behövas på Regeringskansliet – åtminstone om man lyssnar på regeringen, som gång på gång tycks bortse från vetenskapliga rön. Om Einstein hade varit med oss idag, är det nog exakt så han skulle ha reagerat.

Krönika|Gay Glans

Det gäller inte minst regeringens syn på straffmyndighetsåldern och skolan. Statsminister Ulf Kristersson har gjort sig känd för att avfärda expertutlåtanden som går emot hans egna resonemang som ett ”tyckande”.

Klimatforskarna Johan Rockström och Owen Gaffney skriver i Jorden – vår planets historia och framtid att jorden befinner sig i ett planetärt nödläge. Det kan bara betyda en sak: långtgående åtgärder krävs omedelbart.

Som så ofta när regeringen bortser från vetenskapliga rön hyser den inga betänkligheter inför kärnkraftens och kärnvapnens symbiotiska förhållande. Tvärtom. Sveriges deltagande i kärnvapenövningen Steadfast Noon i höstas och regeringens kommande samtal med Frankrikes president om en utvidgad europeisk kärnvapenpolitik säger en hel del.

Jämförelsen med metalldekalen från Karlskrona lampfabrik är inte helt fel. Något att skratta åt? Visst. Men den säger också något om vår egen tid. Så betraktar regeringen sina motståndare: som bakåtsträvare som måste upplysas.

Men de har fel. Vi är inga bakåtsträvare. Tvärtom har vi forskningen på vår sida – och bland forskarna ett av mänsklighetens största intellekt. Efter att ha medverkat till atombombens tillkomst blev Albert Einstein dess skarpaste kritiker. Han skrev senare självkritiskt: I made one great mistake in my life — when I signed the letter to President Roosevelt (1939) recommending that atom bombs be made.

Efter Hiroshima och Nagasaki drog Einstein slutsatsen att kärnkraft i ett samhälle präglat av nationalism och militarism inte kan frikopplas från kärnvapen. I essän Why Socialism? skrev han: Jag är övertygad om att det finns bara ett enda sätt att eliminera dessa allvarliga missförhållanden, nämligen införandet av en socialistisk ekonomi. (Monthly Review, 1949 marxistarkiv.se)

Kapitalismen var, med andra ord, problemet enligt Einstein.

På skoj skulle jag vilja sätta upp Karlskrona lampfabriks metalldekal från slutet av 1800-talet, på Regeringskansliet: Texten kunde vara enkel: Lyssna på vetenskapen.