”1-0 för Putin”

Fredagens toppmöte i Alaska mellan Donald Trump och Vladimir Putin ledde inte till några konkreta resultat. De båda presidenterna verkar inte ha kommit närmare ett slut på Ukrainakriget – trots att Trump i förväg hotat med stränga sanktioner mot Ryssland. Putin framstår, enligt många analyser, som den enda som vann något på mötet.

Utrikes|Erik Edlund

Den amerikanske och ryske presidenten möttes med ett långt handslag på en röd matta som hade rullats ut för de båda ledarna på flygplatsen. Ovanför deras huvuden pågick en flyguppvisning med amerikanska stridsflygplan.

Nyhetsbyrån AP skriver att det var ”ett välkomnande värdigt USA:s närmsta allierade. I stället rullas det ut för en motståndare som startat det största landkriget i Europa sedan andra världskriget och ses som en av USA:s mest besvärliga fiender”.

En reporter ställde en fråga riktad till Putin:

— Kommer du sluta döda civila?

Putin svarade med en axelryckning och en gest mot örat som att han inte riktigt förstod frågan.

Trump och Putin småpratade en stund på flygplatsen, utom räckhåll från pressens mikrofoner, innan de satte sig i Trumps limousin för gemensam färd till militärbasen där de skulle diskutera Rysslands anfall mot Ukraina. Trump lovade redan under sin valkampanj att han skulle få slut på Ukrainakriget ”på dag ett”. Han medger i efterhand att den tidsplanen kanske var lite väl optimistisk. Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina har pågått i drygt tre och ett halvt år.

Några timmar senare verkar stämningen mer dämpad när de båda ledarna går ut för att möta pressen efter samtalet. De tar inga frågor från de samlade journalisterna under den 13 minuter långa presskonferensen, men säger att deras samtal varit ”produktivt” och skapat förståelse. I bakgrunden hänger en banderoll med ett fredsbudskap.

Men Putin säger att ”situationen i Ukraina” inte kommer kunna lösas och en varaktig fred uppnås innan konfliktens rötter ”elimineras”.

Varken Putin och Trump nämner ordet vapenvila en enda gång under presskonferensen.

— Det finns ingen deal, innan det finns en deal, säger Trump.

Trump hade inför mötet hotat med skärpta sanktioner om Putin inte går med på vapenvila. Efter mötet nämnde han inte något om detta trots att de inte kom närmare ett slut på våldsamheterna. Han säger att han kommer ringa NATO:s ledare och Ukrainas president Volodomyr Zelenskyj och berätta om mötet.

Trump rundar av presskonferensen med att ta upp möjligheten att ha ett nytt möte inom kort.

— Next time Moscow, svarar Putin på engelska.

Många analyser säger att Putin är den enda som vann något på mötet. Han fick för första gången på flera år träffa en västledare, och då den mäktigaste av dem alla, och fick framstå som en legitim partner i ett jämlikt samtal mellan världsledare. Medan Trump får försöka förklara för världspressen och USA:s allierade varför han inte lyckades uppnå ett slut på våldet i Ukraina.

”Putin fick gå på röda mattan hos Trump, medan Trump inte fick någonting. Som befarat: ingen vapenvila, ingen fred” skriver Tysklands tidigare USA-ambassadör Wolfgang Ischinger enligt Reuters.

”1-0 för Putin” skriver han.

På lördagsmorgonen meddelar Ukrainas Volodomyr Zelenskyj att han pratat med Trump och att de båda kommer träffas i Washington på Måndag.

Internationalen kommer återkomma till ämnet inom kort.