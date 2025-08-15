Svenska regeringen som folkmordets medlöpare

▶ Kritiken mot Israel nästan bara ord

▶ Vägrar avbryta vapenhandeln

▶ Ursäktar sig med ren lögn

Ledare|Vecka 33

Den svenska regeringens passivitet gentemot Israels pågående folkmord i Gaza är slående. Så sent som i slutet av juli framhärdade statsminister Kristersson med att regeringen inte tar ordet folkmord i sin mun. Det vore att ”politisera” en juridisk term. I en intervju i Sveriges Radios program Studio Ett menade han att den som benämner det så bidrar till att urvattna ett begrepp som bör användas med stor försiktighet. Han påstod också att Sverige redan ”ligger på den israeliska regeringen väldigt, väldigt hårt”, underförstått att det som görs är tillräckligt. Bakom det resonemanget döljer sig en nattsvart cynism; det är först när övergreppet slutförts, när Gaza jämnats med marken, när de som inte dödats och lemlästats av bomber och kulor dör av svält eller fördrivs och när koloniseringen av Gaza är total som världens dom eventuellt kan fällas. Till dess, tycks resonemanget utgå från, är det bara att avvakta.

I fråga om Sveriges regering är dock inte heller termen avvakta helt rättvisande. Som Svenska Freds ordförande, Kerstin Bergeå, nyligen lyfte fram i en debattartikel i Svenska Dagbladet ägnar sig regeringen åt ett dubbelspel. Vid sidan av pliktskyldiga fördömanden av stoppat humanitärt stöd eller olämpliga uttalanden av israeliska ministrar för Sverige en politik som både stödjer och legitimerar den israeliska krigsregimen. Vapenexporten till Israel har historiskt varit relativt begränsad men den har sedan 2022 ökat. Tendensen fortgår även efter att Internationella domstolen (ICJ) förra året krävde att Israel måste vidta alla åtgärder för att förhindra folkmord.

Vidare har även importen av israelisk krigsmateriel ökat; precis när våldet i Gaza eskalerade i slutet av 2023 slöt Försvarets materielverk ett miljardavtal med ett dotterbolag till Israels största vapenföretag Elbit Systems. Under våren 2024 meddelades dessutom att ytterligare ett avtal slutits med vapentillverkaren Rafael, om inköp av ett målsökningssystem till Jas Gripen. Systemet marknadsförs som testat i strid och har bland annat använts i flygangrepp mot civila i Palestina.

När MP, S och V i juni i år därtill krävde att rödpunktssikten som exporteras till Israel, och som i nuläget klassas som en civil produkt, ska betecknas som krigsmateriel ställde sig regeringspartierna och SD avvisande. Nu har dock företaget i fråga, Aimpoint, själv beslutat att avbryta dessa leveranser, en seger för de folkliga protester som uppmärksammat denna oetiska profithandel.

Regeringen ursäktar vapenhandeln med att man säger sig vara ”bakbunden”, att EU:s handelsregler inte tillåter Sverige att vidta ensidiga åtgärder. Från juridiskt håll har det dock påpekats att krigsmateriel inte inkluderas i detta reglemente. Regeringens falskspel blev än tydligare när Slovenien som enskilt EU-land faktiskt proklamerade ett förbud för all vapenhandel med Israel, vilket följts av att fler länder infört restriktioner.

Ord är inte betydelselösa. Det är helt rätt att kritisera regeringen för att vara för mild i sin kritik mot Israel och att vägra kalla en spade för en spade. Men det är ännu viktigare att kasta ljus över dubbelspelet, där regeringen med ena handen höjer pekfingret mot Israel medan den andra handen upprätthåller förbindelser som finansierar och legitimerar samma regim. Det är en lugnande signal till makten i Jerusalem om att när Kristersson ”ligger på den israeliska regeringen väldigt, väldigt hårt” så innebär det inte en ny politik med rejält kännbara åtgärder.

Här kommer vi till problemets kärna; i ett medielandskap som är så upptaget av politikers utspel begränsas diskussionen allt för ofta till att handla om vad som sägs och inte sägs. Frågan om vad som görs trängs ut i periferin. Det blir upp till freds- och solidaritetsrörelserna att påminna om att den väsentliga diskussionen måste handla om vilken konkret politik som skulle krävas för att på allvar få stopp på mördandet, förödelsen, svälten och fördrivningen. Det mest grundläggande kravet är ett totalt stopp för all vapenhandel och samarbeten som de facto finansierar och legitimerar Israels folkmordspolitik!