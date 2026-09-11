11 september – ett datum med fler än ett minne

Den 11 september fylls medierna åter av bilderna från terrorattackerna mot tvillingtornen i USA 2001. Nära 3 000 människor dödades. Det var ett fruktansvärt terrordåd och en mänsklig tragedi.

Men 11 september bär också på ett annat blodigt minne – ett som betydligt oftare hamnar i skuggan.

Utrikes|Alex Fuentes

För exakt 53 år sedan, den 11 september 1973, störtade Chiles generaler den demokratiskt valda regeringen under den socialistiske presidenten Salvador Allende. Bakom kuppmakarna stod Richard Nixons USA och Henry Kissinger, som aktivt hade arbetat för att destabilisera Allendes regering.

Militärkuppen följdes av mord, tortyr, fängslanden och landsflykt. Omkring 3 000 människor dödades eller försvann och fyrtiotiotusentals fängslades och torterades. En miljon tvingades lämna landet. Augusto Pinochets diktatur skulle bestå i 17 år.

Att minnas offren i USA den 11 september 2001 är självklart. Men ett historiskt minne som ser New York och glömmer Chile är ett enögt minne.

11 september tillhör också Chile.

BIlden: Presidentpalatset som kuppmakarna bombar i Santiago den 11 september 1973.