8 mars -firande på tvärs mot krigshetsare och högerextrema

Från Skövde till Stockholm, från Umeå till Göteborg har kvinnor, män och barn tågat idag för att fira den Internationella Kvinnodagen och bryta med både vintermörkret och det politiska mörkret.

Inrikes|Håkan Blomqvist och Erik Dahlroth, foto

”8 mars i Stockholm, i tusental med talkörer som ”Hela lönen, halva makten – vi slår inte av på takten!”, ”Internationell solidaritet – arbetarkvinnors kampenhet”, ”Inga sexister på våra gator” och många fler med tusentals röster. 8 marskommitten arrangerade med Vänsterpartiet, Ung Vänster, LO-distriktet, SSU, Feministiskt Initiativ, Grön Ungdom och Miljöpartiet mfl i leden. Iranska ”Kvinnor, Liv, Frihet”, fackliga metallare och kvinnojourer i unga, brokiga optimistiska grupper rakt emot tidens krigshetsare och högerextrema. Löftesrikt solsken på 8 mars mot mörkertider.”