Oron för att engagera sig politiskt sprider sig bland svenska statsanställda, enligt fackförbundet ST. Bakgrunden är att Arbetsdomstolen (AD) beslutat att inte ompröva tingsrättens dom där de gav Energimyndigheten rätt sedan den drog tillbaka Maries säkerhetsklassning så att hon inte kunde jobba kvar på myndigheten.

Inrikes| Erik Edlund

Anledningen till att myndigheten klassade henne som en ”säkerhetsrisk” var att hon hade deltagit i en manifestation med organisationen Rebellmammorna, som försöker sprida medvetenhet kring klimatfrågan. Domslutet väcker flera frågor gällande statsanställdas yttrandefrihet.

Vad får man egentligen säga eller göra som anställd med säkerhetsklassad tjänst på en myndighet? Det är frågor som statsanställdas fackförbund ST fått svara på sedan domen 2026.

ST:s förbundsjurist Joakim Lindqvist menar att läget är osäkert efter att AD beslutat att inte pröva domen. Han säger till Arbetsvärlden att oklarheterna kvarstår kring hur statsanställda kan använda sina demokratiska fri- och rättigheter. Särskilt personer med säkerhetsklassade tjänster bör tänka sig för en extra gång innan de går på en demonstration, säger han.

– Möjligtvis kan jag ge rådet att man kan tänka efter om det finns någon koppling till brottslighet i något eller några led bort från verksamheten man deltar i. Det kan vara värt att tänka till lite extra kring det.

De aktioner Rebellmammorna anordnar är helt lagliga, men klimatgruppen har band till en annan grupp, Extinction Rebellion, som använder civil olydnad i sina aktioner.

Marie, Rebellmamman som förlorade sitt jobb, säger att hon vet att rädslan sprider sig på svenska myndigheter.

– Jag känner till att personer har lämnat sina jobb på grund av den här historien, och andra har gått ur Naturskyddsföreningen, säger hon till Arbetsvärlden.

Innan Maries fall skulle upp i rätten samlades en grupp rebellmammor utanför för att visa sitt stöd för Marie.

Övre bilden: Marie, som förlorade sitt arbete på Energimyndigheten pga att hon deltagit i aktioner mot klimatkrisen med rebellmammorna.