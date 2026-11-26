Haveri, krasch och kollaps är ord som dominerat rapporteringen från det senaste klimattoppmötet, COP31. Trots förlängning och rader av kompromissförslag kunde mötet inte komma fram till ens ett urvattnat uttalande eftersom ett antal stora stater vägrade att nämna grundproblemet: förbränningen av fossila bränslen.

Kommentar | Lars Henriksson

COP31 i Antalya är inte det första tillfälle när ett klimattoppmöte havererar. Minns nattbilden från COP15 i Köpenhamn där utmattade premiärministrar med presidenter med Obama i centrum i sista stund försökte få till en överenskommelse. Eller det kolstinna mötet 2013 i Warszawa där fackföreningar och miljöorganisationer tågade ut i gemensam protest.

Att värdlandets president Erdoğan inledde årets COP med att hylla de nya turkiska oljefyndigheterna och EU-representanter utnyttjade tillfället till att förhandla med Kanada om nya fossilgasleveranser var heller inget trendbrott, bara en upprepning av det som kännetecknar dessa möten; ett tillhåll för lobbyister och fossilkrämare. Över hundra företag och grupper knutna till fossilindustrin var representerade på COP31, ungefär som att ge de internationella drognätverken fri entré till en konferens om att stoppa narkotikamissbruket.

När världens regeringar 1992 antog UNFCCC-avtalet var det ett historiskt beslut med löfte att förhindra farliga störningar i klimatsystemet. Klimattoppmötena, Conference of the Parties (COP) är den instans som haft uppdraget att genomföra detta löfte. Vissa klimatmöten har väckt hopp, som när Kyotoprotokollet antogs 1997 med konkreta målsättningar för utsläppsminskningar och Parisavtalet från COP21 som 2016 antog 1,5-gradersmålet. COP26 i Glasgow 2021 lovade att ”fasa ut ineffektiva subventioner av fossila bränslen” och COP28 i Förenade Arabemiraten 2023 proklamerade ”början till slutet på den fossila eran”.



Att det enda globala forumet med uppgift att driva klimatfrågan bryter samman är naturligtvis en tragedi. Men att det berodde på att ett fyrtiotal stater, däribland EU, vägrade att underteckna ett dokument som inte tog upp fossilbränslen är ändå en ljusglimt och en tydlig fingervisning. Det är i länder där klimatopinionen är stark som politiker känner sig tvingade att stå på sig. Att skriva under ett till intet förpliktigande kompromisspapper som hade inneburit ett steg bakåt hade kunnat få ett politiskt pris på hemmaplan. Det är också detta som är lärdomen: det är bara starka, organiserade opinioner som kan tvinga fram förändring.

För om de uttalade klimatförnekarna, företagslobbyisterna och fossilindustrins köpta politiker är den direkta orsaken till det aktuella haveriet är det betydligt fler som bär skulden för det långsiktiga misslyckandet. Det verkliga haveriet är inte en utebliven deklaration utan det faktum att vi, trots alla avtal och överenskommelser, fått se utsläpp och uppvärmning öka från år till år. Efter 31 toppmöten och 34 år fortsätter klimatkrisen att accelerera med oförminskad styrka.

En direkt orsak står att finna i själva grunddokumentet från 1992 som lovade att hejda klimatförändringen. I meningen efter löftet står nämligen att detta ska göras på ett sätt som kan ”möjliggöra för ekonomisk utveckling att fortgå på ett hållbart sätt.” Ekonomisk utveckling är i politikens allt grundare mittfåra synonymt med ”ekonomisk tillväxt”. En ständigt ökande BNP, som inte skiljer mellan fler stridsflygplan och bättre sjukvård, en villkorslös tillväxt, utan koppling till mänskliga behov eller naturens gränser. Att denna tomma tillväxt får vara alltings måttstock beror inte på girighet, bristande kunskap eller ens de framgångsrika fossillobbyisterna. Det är inte ens ett systemfel. Den är systemet. För ”ekonomisk tillväxt” är bara en omskrivning av det Marx kallade kapitalackumulation, det opersonliga kapitalets ”enda drift, driften att förmera sitt värde”. Magiskt tänkande om grön teknik och marknadsliberalism har inte löst krisen hittills och kommer inte att göra det de kommande åren heller.



Det som återstår är istället att fortsätta organisera den stora opinion som då och då flammar upp men bara tillfälligtvis förmått finna en stark form. Att länka samman protesterna mot nedskärningar, orättvisor och odrägliga levnadsvillkor med klimatkrisen. Att få in klimatfrågan i alla aktuella strider och debatter. Ett exempel på detta är när några av organisatörerna bakom höstens jättelika demonstrationer nyligen argumenterade för klimatfrågan som en tänkbar utväg ur regeringsfrågans återvändsgränd på Aftonbladet Debatt. Där skriver de om vikten av att utnyttja frågans politiska räckvidd, att två av tre svenskar är oroliga över klimatförändringarna, inklusive så många som 58 procent av högersympatisörerna. De påpekar också att bland SVT VALU:s 16 alternativ om vilka frågor som avgjort hur man röstat hamnade klimatet på plats 1-5 bland alla som röstat på de ”rödgröna” partierna. Centerns väljare placerade den först. Genomtänkta, radikala och konkreta förslag borde kunna vara en bra grund för att utmana Tidöpartierna menar de.

Om COP-haveriet har något gott med sig är det att fler överger den falska förhoppningen att ”världsledarna” kommer att lösa klimatkrisen. Inte för att sjunka ner i passivitet och omfamna undergången utan för att tron att någon annan ska lösa problemet står i vägen för att söka det enda verkliga hopp vi har, det vi kan finna hos varandra.



Bild: Protester mot misslyckandet vid COP31 i Antalya, Turkiet, 21 November 2026. Foto: Xuthoria / CC BY-SA 4.0



