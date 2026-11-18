Årets stora klimatmöte COP31 går nu in i slutfasen av förhandlingarna. På måndagen presenterades ett utkast till slutdokument, som snabbt avfärdades som osammanhängande, motsägelsefullt och orealistiskt. Men medan förhandlarna tvistar om till intet förpliktande formuleringar så lyckas miljö- och ungdomsorganisationer i både Norge och Sydafrika sätta verkliga käppar i hjulet för fossilindustrin.

Kommentar| Göran Eklöf

Veckans viktigaste klimatbeslut kom inte från Antalya, utan från Oslo, skrev hållbarhetsexperten Sasja Beslik i sitt nyhetsbrev i söndags.

Norge har i åratal försvarat sin expansiva oljeindustri med att klimatutsläppen från utvinningen är mindre än i de flesta andra länder. Det argumentet avlivades för gott när Högsta domstolen i Norge slog fast att statens godkännande av de tre oljeprojekten i Nordsjön är ogiltiga. I nuläget bedöms bara vilken klimatpåverkan som orsakas av själva utvinningen. Men, säger en enig domstol, staten har inte rätt att godkänna oljefält utan att först ta hänsyn till klimateffekterna av att oljan och gasen förbränns. Dessutom menade en majoritet att bedömningen för varje nytt projekt måste väga in den samlade klimatpåverkan av all utvinning på den norska kontinentalsockeln.

Natur och Ungdom (motsvarigheten till svenska Fältbiologerna) och Greenpeace har drivit fallet sedan 2023, medan den norska staten har överklagat utslagen i lägre instanser.

– Den historiska domen kommer att förändra norsk oljepolitik för alltid, säger Haldis Tjeldflaat Helle från norska Greenpeace i en kommentar. Organisationerna kräver nu att utvinningen vid de aktuella fälten stoppas. Flera oljefält kan också komma att ifrågasättas, eftersom de godkänts på samma felaktiga grunder. Också i Sydafrika vann miljörörelsen en viktig seger då Högsta domstolen i slutet av oktober underkände planerna på ett nytt stort kolkraftverk. En lägre instans hade stoppat projektet eftersom det kränkte den grundlagsskyddade rätten till en hälsosam miljö. Staten överklagade även här, men förlorade alltså.

Det så kallade #CancelCoal-fallet har drivits av en koalition av miljö- och ungdomsorganisationer, däribland CER och groundWork som båda får ekonomiskt stöd för sin kamp från Naturskyddsföreningen.

– Domen sätter inte något definitivt stopp för utbyggnaden av kolkraft, men det blir svårare för regeringen att argumentera för kol. Vi menar att det finns billigare, renare och mer hållbara energikällor. Tillgång till energi får inte komma till priset av människors hälsa och välbefinnande, säger CER:s Michelle Sithole till Mongabay.

Bara under de senaste veckorna har miljö- och ungdomsorganisationer alltså vunnit två viktiga segrar i kampen mot fossilindustrins expansion. Men i förhandlingarna på COP31 går diskussionerna om en utfasning av fossila bränslen, som vanligt, trögt. Frågan togs upp för allra första gången på klimatmötet för tre år sedan, men diskussionerna har sedan blockerats.

– Det finns ingen plan för att sätta frågan om en utfasning på dagordningen här på mötet, det finns inte ens någon ambition att ta fram en plan. Formuleringar i slutdokumentet kommer att överleva i ungefär 2 minuter, och det vet de, säger Tzephora Berman från Fossil Fuel Non-Proliferation Treaty Initiative till the Guardian. Samtidigt varnar Naturskyddsföreningens Anja Ipp i ett pressmeddelande för att det enda forumet inom klimatförhandlingarna där en utfasning diskuteras hotar att stängas ner till årsskiftet.

Ansvaret för detta dödläge läggs ofta ensidigt på länder som Saudiarabien, Ryssland och Kina. Men som koalitionen Kick Big Polluters Out rapporterar är mer än 100 bolag och organisationer knutna till fossilindustrin också närvarande och lobbar på delegaterna på klimatmötet. Flera av dem är dessutom representerade av mer än 20 lobbyister vardera, vilket är mångdubbelt fler än de officiella delegaterna från flertalet av de länder som drabbas värst av klimatkrisen.

Och bakom dem står troligen en del av dina pengar. Naturskyddsföreningen och Fair Finance Guide visar i en ny granskning att några av de största svenska bankerna och pensionsfonderna har 200 miljarder kronor investerade i fossilbolag, och att 95% av pengarna finns i bolag vars verksamheter fortsätter att expandera. Tillsammans planerar de att öka oljeutvinningen med 131 miljarder fat de närmaste åren. Flera av bolagen investerar också i känsliga miljöer som Amazonas, Alaska och Arktis. Till följd av protester efter organisationernas förra granskning har Sjunde AP-fonden sedan dess slängt ut 30 oljebolag ur sin portfölj, och därmed halverat oljebolagens andel, men ändå har deras totala innehav av fossilaktier ökat något.

När COP-mötet avslutas nu till helgen kan vi vänta oss saker som några till intet förpliktande formuleringar om utfasning, frivilliga åtaganden om en ökad elektrifiering (utan att det anges hur elen ska produceras), och en ofinansierad mekanism för en rättvis omställning. Men för att den nödvändiga utfasningen av fossila bränslen ska ta fart måste mobiliseringar som de i Norge och Sydafrika både mångdubblas och breddas.

Det finns inte tid att vänta på COP32, COP33, eller COP40.