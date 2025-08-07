Alex Mulinari, V Malmö: ”Vi har ett pågående folkmord och vi måste sätta den kampen i centrum”

Alex Mulinari är en skarp ung profil i Ung Vänster Malmö, ett löfte inom den svenska vänsterns ungdom. Alex Fuentes har intervjuat henne för Internationalen och menar att hon trots sin unga ålder, eller kanske tack vare den, rör sig med en tydlig idévärld som framträder på ett sammanhängande sätt.

Det sägs ofta att ungdomen är samhällets framtid, och det Alex Mulinari säger får oss att inse att så faktiskt är fallet, skriver han.



Intervju|Alex Fuentes

När gick du med i Ung Vänster och varför?

— Jag blev aktiv i Ung Vänster efter 1 maj 2022, jag hade alltid varit intresserad av politik och även om jag var medveten om att de fanns så hade det alltid känts så långt borta. Men under den demonstrationen så hade jag gått med Ung Vänster och en ungvänstrare kom fram till mig och frågade mig om vad jag tyckte och tänkte. Det är något inte så många gör till en 13-åring. Det var något så skönt att träffa andra ungdomar som inte bara höll med en om det mesta men också var lika sura på omvärlden som jag var. En otrolig lättnad faktiskt. Efter det gick jag på mitt första möte, sen slutade jag bara aldrig att gå. Du blev invald som ordförande i Ung Vänster Malmö, vad innebär uppdraget? Vad har du/ni för mål?

— Ja, att vara ordförande kan betyda mycket olika saker men för Malmö som är en större klubb med en stor klubbstyrelse så är ordförande lite av en ledande roll. Både lite praktiska uppgifter som att boka rum, kalla till möten och hålla koll på aktuella nyheter, men dessutom att hjälpa till att bygga klubben genom att se vad medlemmar är intresserade av och bygga broar mellan oss och andra klubbar och systerorganisationer. Sen finns det såklart en vikt i att en ordförande gör uttalanden eller som nu, att jag blir intervjuad, det innebär att vara en representant för klubben och föra fram dess politiska vilja. Våra idéer för att just föra klubben framåt handlar mycket om att vi kommer att ta en mer offensiv strategi. När fascismen blir en del av allas vardag så kan vi inte bara svara utan vi måste slå tillbaka. Folk ska känna att det finns en organisation som ser dessa fascister för vad de är och vägrar låta det gå. Det går inte att vara ett revolutionärt förbund och sen vika sig när man möter motstånd. Malmö ska bli en stad där Ung Vänster Malmö är ett självklart alternativ för alla socialister, feminister och antirasister.

Ung Vänster är Vänsterpartiets ungdomsförbund står det på hemsidan. Betyder det att ni är en del av Vänsterpartiet eller är ni en oberoende organisation med täta kontakter med V? — Ung Vänster är organisatoriskt och politiskt fristående från Vänsterpartiet, men vi har ofta nära och bra kontakter. I synnerhet gäller det lokalt, här i Malmö delar vi lokaler med Vänsterpartiet och samarbetar kring väldigt många utomparlamentariska arrangemang. Men det kan se olika ut i olika klubbar. Ung Vänster driver sin egen politiska linje, oberoende av Vänsterpartiet.

Samtidigt som Socialdemokraterna höll sin senaste kongress i Göteborg hade också Ung Vänster kongress i Söderhamn. Vad kan du säga om er egen kongress? — Det var en kongress fylld av debatter minst sagt! Många gånger satt vi i plenum mitt i natten och jag tror inte att det var en enda gång under hela kongressen som vi lyckades hålla oss till schemat. Trots att det var tufft så är det en så otroligt viktig del av vårt förbund, att vi kan träffa andra och diskutera det som faktiskt är grunderna för vårt organisation. När samhället drabbas på olika sätt av högerns attacker. Vi har ett gemensamt intresse av att krossa den högerregeringen. Det är det som är solidaritet – när gemensam kamp för gemensamma intressen utvecklas så måste vi utvecklas med det, jag gick faktiskt upp själv flera gånger och diskuterade hur vi kan bli ett så bra förbund som möjligt. Det är många som kommer och gör hälsningsanförande vilket bygger broar till nya organisationer och lyfter kamper som jag själv annars inte hade varit medveten om.

Vilka anser du är de politiska frågor som bör stå i centrum för vänstern idag? — Jag tycker att det finns två stora frågor i det här politiska läget. Den första är så klart Palestina, vi har ett pågående folkmord och vi måste sätta den kampen i centrum. Ingen är fri förrän alla är fria. Och den andra frågan tycker jag handlar om solidaritet. Vi har en högerregering som slår åt alla håll. Vi måste se att vi är många olika grupper som drabbas.

De blåbruna i regeringen i Sverige och SD vill hemskt gärna styra och ställa i en ev ny blåbrun regering efter valet 2026. Att döma av de senaste opinionsmätningarna skulle Ulf Kristersson & Co förlora valet om det ägde rum idag. Vad behöver vänstern göra för att säkra en valseger över de blåbruna? — Folk går emot högern för att den inte kan leva upp till vad de själva sagt att de skulle göra, som att fixa sjukvården. Socialdemokraterna har bedrivit en skitpolitik och folk var rimligt missnöjda med det. Men nu ser vi att alla regioner har kaos i sjukvården. Att man slaktar välfärden. Folk börjar också märka konsekvenserna av den hårda högerpolitiken, när regeringen gör det Sverigedemokraterna kräver och inför extremt hårda migrationslagar. Vänstern måste visa på att det finns ett alternativ. En riktig vänsterpolitik som ifrågasätter de rådande maktförhållandena, och som man faktiskt försöker bedriva under den kommande mandatperioden, vare sig man vinner eller inte. En stark vänster måste byggas långsiktigt och inte bara med fokus på ett val.

Hur ser Ung Vänster Malmö på antirasism? — I en stad som Malmö med en majoritet rasifierade unga så är det en av de viktigaste kamperna vi måste bedriva. Nu när vi har en högerregering ser vi en ökning av den institutionella rasismen, men vi ser också att vardagsrasismen ökar. Folk blir kallade rasistiska saker på stan eller i klassrummet. Vänstern måste attackera både de här sakerna, diskriminering på arbetsmarknaden och segregation, men också rassejävlar både bland ministrar och unga grabbar där extremhögern vinner mark. Att vinna förtroende bland ungdomar för vänsterpolitik, genom att fokusera de problem som påverkar ungdomar, att visa att de här problemen har politiska lösningar.

Den internationella solidaritetsrörelsen med Palestina är gigantiskt. Vad betyder denna rörelse för er i Malmö?

— Det är den starkaste politiska mobiliseringen i stan. Det har förändrat väldigt mycket i och med att vi fått en helt ny grupp av människor som organiserar sig på ett helt nytt sätt, jämfört med vad vi haft innan. Det gör att vi kan driva även andra politiska frågor med nytt folk, men också lära oss av människor och organisationer som inte har sin politiska skolning inom Vänsterpartiet eller Ung Vänster. Det är en viktig kamp för oss och för Palestinarörelsen men också för oss som vill bygga ett starkt vänsterMalmö.

Kristdemokraternas Ebba Busch, i samband med en frågeställning i Riksdagen, anklagade Lorena Delgado för att vara antisemit. Sedan sträckte Ebba Busch ut sin hand till Lorena Delgado, men vänsterpartisten ignorerade henne och gick bara förbi. Var det rätt eller fel att inte skaka hand med Busch? — Det är rätt, 100 procent. Dels för att Ebba Busch är fascist, och poserar på bilder med IDF. Jag hade själv aldrig kunnat skaka hand med en sådan person. Dels för att det är Lorenas val vem hon skakar hand med. Att skaka hand med någon i riksdagen är väl någon sorts symbol för att “även om vi tycker olika så kan vi vara trevliga efteråt”. Nu är Busch otroligt otrevlig i talarstolen och kommer med grova påhopp. Varför låtsas vara trevlig efteråt?

Vad är det för värld ni strider för? Borgarna är allergiska mot begreppet, även somliga inom vänstern verka ha svårt med det. Vad är din bild av socialism som vänstern säger sig stå för? — Ung Vänster är ett socialistiskt förbund som strävar efter ett klasslöst samhälle, det vill säga kommunism. Vi tänker på socialism som demokrati, där hela folket ska vara med och bestämma över ekonomiska beslut, inte en liten ekonomisk elit. Det är också viktigt att folket inte är uppdelat i olika maktordningar, så bara för att den ekonomiska ojämlikheten upphör så blir inte allt automatiskt bra, utan vi måste kämpa mot patriarkatet, rasismen och homofobin. Jag vet inte hur den här världen kommer se ut, utöver detta, men det är en värld som jag vill kämpa för och en värld som jag hoppas att vi någon gång kommer kunna få se. Jag tänker också att vissa delar av samhället redan är typ socialistiska, som typ ett bibliotek eller offentligt ägda lånecyklar. Även om socialismen kan verka utopisk är den också konkret och vi kan se den i delar av vår vardag.

I ditt tal på första maj i Malmö sa du bl a ”Vi är en rörelse av rörelser”. Kan du utveckla detta resonemang?

— Det är inte så deep shit, egentligen. Vi är en rörelse som kämpar för socialism. I den kampen så måste vi bedriva en massa olika kamper med olika människor i olika rörelser. Det är nog därför Ung Vänster har så stort fokus på solidaritet, vi organiserar väldigt många olika människor och vi bygger en gemenskap genom att se likheterna i olika kamper. Det är därför vi blir en väldigt bred rörelse. Vi vet också att vi alltid måste fortsätta kämpa även för de segrar vi vunnit, och minnas varför vi kämpade för dem. Vi kan inte sitta och bocka av politiska reformer och sen tänka att det är klart, utan vi måste kämpa för de gamla segrarna samtidigt som vi riktar in oss på nya områden. Det kräver att vi är en rörelse av rörelser.

⁕ Efter intervjun med Internationalen säger Alex: ”Jag är glad över att Ung Vänster Malmö kan komma ut i roliga vänstertidningar”.