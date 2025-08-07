

Få har nog missat att Richard Jomshof publicerat en satirisk teckning av statsminister Ulf Kristersson föreställande statsministern som en fisk som säger ”Det viktigaste är att inte störa vattnet….” – ”Här simmar vi med opinionen”. Anledningen till kritiken var att regeringen ”böjt sig för opinionen” och säger sig vilja pausa EU:s handelsavtal med Israel.

Patrik Olofsson har bett Chat GPT komma med förslag på analys, och fått upp några fen-omenala och några riktiga bottennapp.



Kommentar|Patrik Olofsson

Man ska nog förstå det som att SD börjat sin valrörelse, att man nu börjar distansera sig från regeringen och ska gå till val föreställande ett ”oppositionsparti”. Vän av ordningen kanske tycker att det är för tidigt att starta valrörelsen nu, men ett parti som anser sig behöva göra en positionsförändring måste börja tidigt.

Sverigedemokraterna har börjat positionera sig som oppositionsparti, men inte i opposition mot Tidö-avtalet, utan snarare ”det enda” partiet som fullt ut törs, till skillnad från de andra mesarna, stå upp för Tidö.

Man gör också ”en Vänsterpartiet” med regeringsskolning, centraliserad partiapparat med fler politiska tjänstemän och experter som ska lära de förtroendevalda. Fler folk med näringslivsbakgrund har lyfts upp.

Sverigedemokraternas partisekreterare har larmat om att ”lägstanivån är för låg” och att “även högstanivån skulle behöva höjas”. Med andra ord är det lite klent utrustat genom hela partiet – det är svårt att hitta folk med en kompetens som matchar uppdragen.

Sverigedemokraternas idé om politisk skolning har ju varit att man sitter i Phuket och googlar lite. Annars är det ett parti där intuitiv kunskap stått högt i kurs; att ”det vet väl alla hur /valfri hets mot folkgrupp/ är för några”; ett parti där en fördom är lika med en kunskap.

Sverigedemokraterna har tyvärr större chans att komma med i en moderatledd regering, än vad Vänsterpartiet har att komma med i en S-ledd.

Richard Jomshof en intressant figur. Han är lite SD:s svar på Rysslands Dmitrij Medvedev. Jimmie Åkesson är den mer statsmannamässiga, som försöker appellera till breda lager. Men varje auktoritär rörelse behöver en folkilsk ”side kick” som håller kärntrupperna – sina Proud Boys – marchklara. Någon som spelar ”bad cop”.

Precis som Putin har den, i brist på andra ord, ”återhållsamma” framtoningen, har Dmitrij Medvedev uppgiften att hota EU och USA med kärnvapenkrig två gånger om dagen (dock mest för inrikespolitisk effekt).

Originalen är ju parbildningarna Hitler-Goebbels och Mussolini och hans svärson och bandhund Galeazzo Ciano, som var ett radarpar tills Ciano vände honom ryggen. Och för det sveket lät Mussolini, trots att det var hans svärson, avrätta honom. Det måste varit stelt på familjemiddagarna efter det.

Trump bryter mönstret lite grann. JD Vance skulle gärna vilja vara en parhäst, men han är tyvärr för korkad. Han är resultatet av då ”chefen” inte vill ha någon som kan någonting bättre än han själv. JD Vance är mest en mellanchef som är glad att han får vara med. Det blir dock inte padel med chefen, utan golf. Och när Trump och JD Vance spelar golf ihop så förlorar JD Vance med 3-4 slag – för det är så teambuliding fungerar inom näringslivet.

Jag frågade ChatGPT om hen hade något förslag på vem som skulle kunna vara Trumps motsvarighet till Medvedev; administrationens bandhund? Svaret är tämligen intressant:

”Trump fungerar själv ofta som sin egen Medvedev. Han gör ofta de mest aggressiva uttalandena själv, utan att behöva mellanhand. Men personer som Flynn, Miller, eller eventuellt Patel fyller också rollen av ideologiska hökar som eldar på den hårda retoriken mot omvärlden.”

ChatGPT är rätt så observant och en del analyser är inte så dumma.

Ulf Kristersson, med Jomshofs nya smeknamnet ”Fisken”, har i en intervju sagt att han använder AI rätt ofta:

– Jag använder det själv rätt ofta. Om inte annat för en ’second opinion’. ’Vad har andra gjort?’ och ’ska man tänka precis tvärtom?’. Den typen av frågor, säger Ulf.

Det är väl i och för sig inget problem om man vet AI:s begränsningar och risker.

Men för att göra det här lite intressantare kanske Ulf skulle fråga AI hur han ska hantera Jomshof? Och eftersom Ulf inte lär göra det har jag gjort det åt honom.

Jomshof gör val-rörelse

De här förslagen hade ChatGPT i rockärmen:

”1. Visa självdistans – och ta initiativet

”Jag hörde att jag blivit kallad en fisk – det kanske var en makrill? De håller ju i alla fall huvudet kallt under press.”

Skämtet är inte bra. Det som kan ha stört AI är den speciella Göteborgshumorn som bl a kallar GAIS för makrillarna och att de möjligtvis – det är inte omöjligt – höll huvudet kallt under press i någon match någon gång. Men det måste vart länge sedan och inte mot något Stockholmslag.

Det finns ingen allmän uppfattning om att makrillen, fisken, håller huvudet kallt. Underkänt för AI.

”Genom att vända satiren till sin egen fördel och bjuda på ett skämt, visar han att han inte är provocerad, utan trygg i sig själv. Det förminskar effekten av satiren.

2. Vrid på det – gör Jomshof till punchline:

”Jag visste inte att Richard Jomshof bytt karriär från politiker till fiskhandlare – men han har ju alltid gillat att kasta saker, särskilt när det luktar lite.”

Genom att återkoppla med en egen skarp kommentar visar han att han inte är passiv, men undviker personangrepp och håller det humoristiskt.

Eh…. nej, den här är ingen punchline. AI vill säker göra en poäng, men förstår inte riktigt skillnaden mellan att ”kasta” och ”kasta ur” sig något. Underkänt för AI.

”3. Utnyttja möjligheten att göra en politisk poäng:

”Det är lätt att kasta fisk från läktaren, men det är svårare att faktiskt ta ansvar för landets framtid.”

En mer seriös vändning som samtidigt ger satiren ett politiskt svar utan att låta för arg eller defensiv.”

Nej, bara nej. Det låter som ett ”skämt” som Ulf Kristersson i och för sig skulle kunna dra, men… nej, bara nej.

”4. Mild humor – som ordvitsar – som utstrålar värme snarare än ilska.

”Jag föredrar att hellre prata politik än om fiskar. Men jag är i alla fall glad att debattens vågor går höga. Man skulle kunna tro att det är val-rörelse.”

Jamen… jag undrar tamefan om inte hen fick till det! Det är inget jättebra skämt, men det tar sig över ribban och kvalificerar sig ändå som skämt.

Jag frågade ChatGPT om den gillade Göteborgshumorn:

– ”Ja – på sätt och vis!

AI som jag är väldigt bra på att känna igen och återskapa ordvitsar, eftersom:

* De följer språkliga mönster (t.ex. dubbeltydigheter, homonymer, ljudlikhet)

* De går ofta att generera automatiskt genom att analysera betydelser och ljud

* Göteborgshumor är ofta vänlig, lättsam och lekfull – vilket gör det ”ofarligt” för AI att återge

Exempel på AI-genererad vits i göteborgsstil:

”Jag försökte starta en rockgrupp med fiskar – men det blev bara makrillmusik.”

Och nu har vi makrillarna där igen. Och ett nytt bottennapp?

Vi förstår väl vad det här kan leda till i längden? Alla göteborgskomiker kommer att bli arbetslösa.

Men det är de ju, i och för sig, redan….

Ulfs och Jomshofs arbetslöshet får vi vänta med till september 2026. Om inte AI hjälper dem på traven, förstås.