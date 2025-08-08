Uruguay föregångare inom förnybar omställning

Förnybar energi kan bli en större energikälla globalt än kolet redan nästa år. Och i täten för den här utvecklingen går Uruguay, som under snart två decennier har prioriterat en omställning till förnybar energi.

Utrikes|Erik Edlund

99 procent av Uruguays elförsörjning under 2024 kom från förnybara energikällor. Urugay har arbetat hårt för att ställa om till en förnyelsebar elförsörjning under de senaste 17 åren. Man insåg att det var ekonomiskt ohållbart i längden att vara beroende av importerad olja. Därför fick fysikern Ramón Méndez i uppdrag att ställa om elproduktionen. Landets första vindkraftspark öppnade 2009, och sedan dess har Uruguays regeringar, oavsett politisk färg, hållit fast vid samma linje. Alla partier i Uruguays parlament är eniga om att minst 75 procent av landets energiproduktion ska vara förnyelsebar.

— Tre olika partier har styrt de senaste 20 åren, men energipolitiken har legat fast, säger Méndez till SVT.

Under 2024 ökade Uruguays elproduktion med 34 procent. Den största energikällan är vattenkraft (42 procent under 2024), följt av vindkraft (28 procent) och biomassakraft (26 procent). Solkraft och fossila bränslen stod under året för tre respektive en procent av landets totala elproduktion. Elen producerades av både offentligt ägda och privata anläggningar och Uruguays import av el var mycket liten. Däremot exporterade landet så mycket som 2026 GwH till grannländerna. 2026 kilowattimmar motsvarar elproduktionen från ett halvt kärnkraftverk och skulle kunna försörja 100 000 svenska villor, eller hålla en miljon elbilar rullande under ett år.

Endast 1 procent av landets el kom under fjolåret från icke förnybara källor, enligt en rapport från Uruguays ministerium för industri, energi och gruvdrift (MIEM). Utsläppen från Uruguays elproduktion är nu rekordlåga, och under 2024 släppte den ut ovanligt lite koldioxid. Enbart sju ton, vilket är en minskning med 88 procent jämfört med året innan.

Uruguay går före och visar vägen, och det är många andra vill följa med på resan mot en grönare framtid. Enligt en ny rapport från energirådet IEA, som är OECD-ländernas samarbetsorgan för energifrågor, kommer förnyelsebara källor nästa år stå för större andel av världens energiförsörjning än kol. Kol är idag den största energikällan, följt av förnybart, gas och kärnkraft. IEA tror att koldioxidutsläppen från världens elproduktion kommer plana ut under 2025 och minska något under 2026. ”[…] även om väder och ekonomiska förhållanden kan påverka den utvecklingen” tillägger energirådet i rapporten.

Den största källan till förnybar energi idag är vattenkraft. Men IEA:s rapport visar att det är den snabba utbyggnaden av sol- och vindkraft som ligger bakom den rekordstora ökningen av förnybar energi.

Uruguays gröna omställning av energisystemet är ett exempel för andra länder att följa. De har lyckats där många misslyckats och drivit en progressiv energipolitik stabilt trots olika skiftande regeringar.