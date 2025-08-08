”Unga kvinnor och män bränner sin inkallelseorder”

På Hiroshimadagen den 6 augusti hölls ett möte på Sergels torg i Stockholm.

Talade gjorde Åsa Murray, ordförande för Stockholmskretsen av IKFF, Annette Lyth, ledamot i styrelsen för IKFF (Internationella Kvinnoföreningen för Fred och Frihet), Ewa Larsson, ordförande för Gröna Kvinnor, Roland von Malmborg (Roland bidrog även med sång), Folkkampanjen mot kärnkraft – kärnvapen, Karmapriya Muschött, ordförande för Jordens Vänner, Susanne Bonnevier, medlem i Soka Gakkai.



Ingegerd Municio läste upp en hälsning från Anna Karin Hammar, koordinator för Svenska präster och pastorer mot Kärnvapen och Åke Eriksson, ledamot i styrelsen för Stockholms Fredsförening/Svenska Freds avslutade med det tal vi publicerar här.

Opinion|Åke Eriksson

Hundratusentals människor

mördades eller fick sina liv förstörda

när bomberna fälldes

över Hiroshima och Nagasaki.

Jag ska berätta om två av förövarna,

en soldat och en vetenskapsman.

Stridsflygaren Claude Eatherly deltog i anfallet.

Efteråt ville han i sin förtvivlan

hitta ett sätt att hjälpa de överlevande.

Han försökte råna banker och postkontor,

men han var inte hänsynslös nog för att klara det.

Han förfalskade bankcheckar

för att kunna skicka pengar till barnen i Hiroshima,

men blev dömd till fängelse för bedrägeri.

I en tidningsintervju i början av 60-talet sa han:

Varje natt i 15 år har jag drömt om det.

Jag ser stora eldar, kokande eldar,

djupröda eldar som kommer mot mig.

Byggnader faller, barn springer

– levande facklor med brinnande kläder.

Varför gjorde du så här?

skriker de.

Jag vaknar med ett vrål,

genomsvettig och stel av skräck,

för jag har

inget svar.

Robert Oppenheimer ledde USAs arbete

med att hinna ta fram en atombomb

innan Hitler skulle få sin bomb klar.

Han såg den första provsprängningen

och kom då att tänka på en rad

i en gammal hinduisk dikt:

”Jag har blivit Döden,

världarnas förgörare.”

Efter kriget arbetade Oppenheimer

för internationell kontroll

över kärnvapen och kärnkraft.

Han, om någon, visste

hur kraftverket och bomben hänger ihop

i samma produktionsskedja.



Den sommar då jag skulle fylla femton

träffade jag två människor som lärde mig mycket.

Den ena var en kvinna från Polen

som suttit fängslad i Auschwitz.

Den andra var engelsman

och hade varit bombfällare.

Han sa så här:

Jag ville göra mitt för att stoppa Hitler och nazismen.

Men vi utplånade Hamburg och Berlin

– just de två städer

där ett motstånd hade kunnat växa.

Just nu

begår den israeliska krigsmakten ett folkmord.

Men det finns de som vägrar.

Unga kvinnor och män

bränner sin inkallelseorder

och väljer ett långt fängelsestraff

framför plikten att delta i något

som skulle döda det mänskliga

i dem själva.

Krigsbrott

är ett ord som jag inte gärna använder.

Det skymmer nämligen en djupare sanning,

sanningen att det är

själva kriget

som är en förbrytelse mot mänskligheten.

Och jag är fullt övertygad om

att det bara finns två krigshjältar:

vapenvägraren

och

desertören.

Åke Eriksson på Sergels torg

Huvudbilden: bränning av inkallelseordrar Åke Eriksson nämner i talet