Allan Ahmad, Lova Marcusdotter och Dali Kovacevic: När toppen flyr sitt ansvar tvingas andra bära korset

Det skriver tre tongivande vänsterpartister i Stockholm, varav två lämnar partiet helt.

Det går inte längre att kalla sig för varken antikapitalist eller antiimperialist och bedriva den politik ledningen valt, hävdar de. Palestina blir ett tydligt exempel på denna brist av ideologisk kompass.



Opinion|

Allan Ahmad, FD ersättare i styrelsen för Vänsterpartiet Storstockholm

Lova Marcusdotter, FD ersättare i styrelsen för Vänsterpartiet Storstockholm

Dali Kovacevic, FD ledamot i styrelsen för Vänsterpartiet Storstockholm

Precis som vi ser i USA, där kongressledamöter publicerar inlägg enligt ett förskrivet manus och

schema för att hylla folkmordets framgångar, ser vi nu samma mönster i Vänsterpartiet. Strax

efter Distriktsstyrelsens möte fylls sociala medier av samordnade inlägg från både Partistyrelsen

och Distriktsstyrelsen, trots att den skrivelse som skickades in från detta möte till slut kom med

åtta skriftliga reservationer. Det är långt ifrån en klar majoritet som målas upp i texterna från

ledamöter som hellre kastar sig på svärdet och lämnar granaterna åt medlemmarna efter sig.



Sorgligt nog stämmer den bild som beskrivs av distriktsstyrelsens möten. Härskartekniker,

mobbning, personangrepp, rasism och mikroaggressioner har blivit lika självklara inslag som

själva sakfrågorna. Att Daniel Riazat nu pekas ut som antagonisten är för oss obegripligt.



Redan på det första distriktsstyrelsemötet under mandatperioden utsattes han själv för just

dessa övergrepp och det av flera av de personer som idag försöker lägga skulden på honom.

Allt detta skedde utan att mötesordföranden, distriktsordföranden eller någon av dem som säger

sig vilja motverka mobbningskulturen ingrep. Daniel påpekade då att just detta är skälet till

varför vi måste fortsätta delta på möten: att ensam bekämpa dessa mönster är svårt, vi behöver

stå tillsammans oavsett våra åsiktsskillnader.



Didier Eribon beskriver i sina böcker och forskning om hur familjer som präglas av vänstern i

decennier nu väljer att helt gå över det politiska fältet till högerextremismen gör det för att

vänsterrörelsen runtom i Europa misslyckas med något väldigt enkelt. Att tala till sina väljare.



Idag räcker inte frågan om klasskamp, folket är splittrat och heterogent. Internationell solidaritet,

avkolonialisering, klimatet, feminism och intersektionalitet är viktigare än någonsin. Att prata om

klasskamp utan att prata om kolonialismens historia och påverkan idag är att prata om samma

socialism som 1975. Tydligt är att det inte funkar längre,



Att splittringen tagit så stor fart har nog främst att göra med att väldigt många inte känner sig

representerade i politiken. Förtroendet finns för enskilda personer, inte längre ett parti. Sorgligt

nog har splittringen varit påtaglig sedan långt innan. Hade Vänsterpartiet haft ett starkt

ledarskap i alla led hade vi istället haft ett parti som kunde representera alla, ett som växer

större och tar tillvara på alla olika medlemmars styrkor. Istället har ledarskapet undergrävt

partiet som ett kollektiv genom att skapa en hierarki och tillåtit splittringen att växa sig större.

Genom att skapa en internkultur där organisationens medlemmar förväntas agera nästintill

sekteristiskt har de banat väg för likasinnade och målar upp illusionen av att vi inte har någon

gemensam grund att stå på, ett vi mot dem.



Utöver det så har nog Vänsterpartiet slagit ett historiskt rekord i att ha den Partistyrelse som läckt information till media flest gånger. Sen blir syndabockarna återigen alla andra och inte ledarskapet. Enat ska folket stå obesegrade, splittrade kan vi alla tävla om att få stå på riksdag-, region- och kommunlistor.



Många nya vänner har vi hittat genom våra år av arbete i Vänsterpartiet. Till er vill vi säga,

hoppas vi ses i kampen!

Vi ser dock nu utvecklingen i partiet, i dialogerna med partisekreterare, partistyrelse,

distriktsordförande och distriktet. Vår tid i distriktsstyrelsen har kantats av brandkårspolitik där

merparten av bränder kommit från partistyrelsens håll. Deras förhastade beslut i hand med

bristande kommunikation har underminerat och nästintill handlingsförlamat distriktstyrelsen.

Situationen har blivit ohållbar och inte gett oss något annat val än att kliva av och tacka för vår

tid och den tilltro vi fick av medlemmarna som röstade på oss. Det är omöjligt att förvalta det

förtroende distriktets medlemmar gav oss. Vi hoppas att framtiden blir ljusare än vad det ser ut

nu.



Likt många andra medlemmar väljer två av oss att lämna partiet helt och hållet. Våra val

grundar sig som för många andra i den allmänna brist på ideologi som Vänsterpartiet uppvisar.

Det går inte längre att kalla sig för varken antikapitalist eller antiimperialist och bedriva den

politik ledningen valt. Palestina blir ett tydligt exempel på denna brist av ideologisk kompass.



Folkmordet och ockupationen är ett resultat av kolonialism och den USA-ledda imperialismen

där Israel fungerar som en proxy för USAs makt i mellanöstern. Oviljan att konfrontera den

västerländska hegemonin ekar i Vänsterpartiets tomma ställningstaganden, och när kamrater

vågar ta steget att lyfta de koloniala aspekterna hotas de med sin roll i partiet. Detta speglas

vidare i partiets avståndstagande från Palestinarörelsen och de återkommande attackerna

partiet riktat mot denna. Något som inte går att kompenseras för med inlägg i sociala medier

som kommer alltför sent. Kampen för Palestina är en kamp för avkolonisering och för

suveränitet. Vi, som ett politiskt parti i Sverige, kan endast stå i solidaritet med det Palestinska

folket, vi kan aldrig berätta för dem hur deras frihetskamp ska föras.



Det behövs ett alternativ i svensk politik som fyller upp det tomrum som finns på vänster sida i

politiken. Vänsterpartiet har gjort det tydligt att man istället för att bedriva egen politik hellre

följer övriga partier mer åt höger istället för att vara den motvikt som drar det politiska samtalet

vänsterut. För varje steg som tas slutar organisationen vara den vi kan representera

rakryggade.



Bilden: Daniel Riazat tillsammans med Lorena Delgado Varas på pressträffen i söndags.