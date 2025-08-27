Enorma protester i Israel för att få slut på kriget

I flera dagar har den judisk-palestinska fredsrörelsen i Israel protesterat över hela landet. Hundratusentals deltog i tisdagens protest i huvudstaden Tel Aviv, enligt arrangörerna.

Utrikes|Erik Edlund

”Vi står axel mot axel, judar och palestinier, och kräver ett slut på katastrofen i Gaza. Vi kan inte låtsas att allt är normalt medan den israeliska armén dödar dussintals palestinier varje dag – ovanpå svält, tvångsförflyttningar och planer på en brutal ockupation – samtidigt som 20 levande gisslan dör i fångenskap.” skriver en företrädare för rörelsen Standing Together i ett inlägg på rörelsens sida på Facebook.

Protesterna kunde genomföras trots den israeliska regeringens ansträngningar för att stoppa dem. Netanyahus regering fördömer proteströrelsen och menar att den försvagar förhandlingspositionen gentemot Hamas och riskerar att förlänga kriget. Flera aktivister har gripits under veckans protester. Trots detta fortsätter rörelsen mobilisera.

”När vi står tillsammans visar vi att vårt partnerskap är starkare än deras repression, och att det bara är tillsammans som vi kan förändra vår verklighet. Ingen av oss kommer att försvinna, och vi förtjänar en framtid av trygghet, frihet och värdighet.”

Standing together är en israelisk-palestinsk gräsrotsrörelse som kämpar för fred, jämlikhet och social rättvisa.