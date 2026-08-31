Allard till riksdagen?

Ett nytt parti kan ta sig bakvägen in i riksdagen – genom att få 12 procent i valkretsen Örebro län. I en undersökning av Novus får det högerpopulistiska lokalpartiet Örebropartiet 15 procent i regionvalet. Om partiet får ett liks stort stöd i riksdagsvalet hamnar partiet med god marginal över den gräns där det har en chans att delta i fördelningen av Örebro läns fasta mandat i riksdagen.

Inrikes|Erik Edlund

Örebropartiet har fått mycket uppmärksamhet för partiledaren Markus Allards beteende i kommunfullmäktige i Örebro. Videoklipp där Allard står i talarstolen, och med ett språk kryddat med svordomar och förolämpningar skäller ut de församlade politikerna, har delats flitigt långt utanför Örebro och utanför de vanliga högerpopulistiska kretsarna.

Politiskt står partiet för ett ganska klassiskt högerpopulistiskt och nationalistiskt program. De vill kraftigt begränsa invandringen – ”målet ska vara noll” skriver de på sin hemsida – genomföra utvisningar och återvandring ”baserat på vandel”, införa språkkrav för försörjningsstöd, och ”arbetsläger” i kriminalpolitiken. De vill dessutom genomföra kraftiga neddragningar i byråkratin och kulturen.

12-procentspärren innebär att ett parti som får 12 procent i riksdagsvalet i en valkrets kan få ett av kretsens fasta mandat i riksdagen även om det inte når upp till 4 procent nationellt. Spärren är ganska okänd, och det enda parti som varit nära att komma in den vägen är Kristdemokraterna som 1988 fick 2,9 procent i riksdagsvalet nationellt, men hela 10,6 procent i Jönköpings län.