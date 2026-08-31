Folkfest för fred och klimat i Södertälje

Nu är det snart dags för Folkfesten för Fred och klimat i Södertälje Lörd 5/9 med aktiviteter på Gågatan på dagen från kl 12 – 16 med musik och tal samt en musikfest på kvällen kl 19 med världsmusikbandet Kolonien.

Kom och var med om ni har möjlighet – köp biljetter till festen på kvällen!

Här är länken med information samt tickster där biljetter kan köpas:

https://www.tickster.com/se/sv/events/3y3fxvxed0pf0wy/2026-09-05/folkfest-for-fred-and-klimat

Bilden: Välkomna till en kväll med Kolonien, Ninne Olsson och Marika Lagercrantz. Kolonin som har skapat sitt eget musikaliska universum någonstans mellan folk, pop och singer-songwriting med hypnotiserande gitarr- och fiolspel, generösa vokala harmonier och fängslande melodier, men framför allt texter som utmanar och ställer frågor. Ninne Olsson, manusförfattare, regissör och grundare av Oktoberteatern och Marika Lagercrantz, skådespelare och regissör.

Se även Folkfest för fred och klimat i Göteborg, med länk till biljetter!

Folkfest för fred & klimat! – Internationalen