”Alle ud på gaden” – stora likheter mellan Vietnam- och Palestinarörelsen

Under parollen ”Alle ud på gaden” samlades flera tiotusentals demonstranter i centrala Köpenhamn den 24 augusti. Det var en kraftsamling där mer än 100 organisationer deltog, fackföreningar, politiska partier, Oxfam, Greenpeace, Palestina nätverk m fl. Demonstranter från Stockholm, Göteborg och Malmö kom i hyrda bussar eller med tåget från Malmö.

Inte sedan Vietnamdemonstrationerna på 70-talet har så många människor reagerat och så öppet velat visa sitt motstånd mot ett folkmordskrig och regeringens agerande som i Israel-Palestinafrågan.

Kommentar|Marie Bergström

Demonstranterna samlades utanför Christiansborg, där det danska parlamentet huserar, för att lyssna på tal från de olika organisationerna. Den stora folkskaran – mellan 70 000 och 80 000 – skanderade slagord ledda av de dova men effektiva trummorna: Stoppa folkmordet, Bojkotta Israel, Befria Palestina.



Efter en dryg timmes tid började tåget röra sig. I täten fanns den stora Palestinaflaggan som ledde

demonstrationståget. Tåget fyllde gatorna hela vägen ner till Kongens Nytorv och gatorna kantades

av människor som stödde demonstrationen på olika vis. I demonstrationen deltog ungdomar,

barnfamiljer, små barn och äldre personer i rullstolar och med rollator. Känslan var verkligen att

alla var ute på gatan för att visa sitt motstånd mor Israel och sitt stöd för Palestina och Gaza. De vi

talade med var upprörda över Israels folkmord och ville visa det genom att demonstrera.



velat visa sitt motstånd mot ett folkmordskrig och regeringens agerande som i Israel-Palestinafrågan. Det finns likheter mellan dessa båda rörelser trots att de har vuxit fram i olika tider med olika sociala och politiska strukturer. Vietnamrörelsen växte fram i en tid då vänstern var stark, en upprorets tid med 68-rörelsen som ledde till motstånd och aktivism på lika plan och där motståndet mot USAs krig i Vietnam utgjorde en stor och viktig del. Med utgångspunkt i De Förenade FNL- grupperna blev rörelsen större och mer strukturerad och engagerade fler och fler.



Idag har vi en växande och extrem högeroffensiv och trots detta växer Palestinarörelsen och utgör

en kraftfull motkraft och en samling även för de som inte tidigare har varit politiskt aktiva eller

engagerade. Trots att det idag är för tidigt att göra en djuplodande analys av Palestinarörelsen mot bakgrund av Vietnamrörelsen under 70 talet finns den likheten att båda rörelserna växte snabbt, engagerade och engagerar många i olika åldrar och sociala sammanhang.



Liksom under Vietnamrörelsen har vi visat vår solidaritet med de förtryckta och vår avsky för de som förtrycker och begår folkmord. Liksom under 70-talet kräver vi ett stopp för krig och folkmord. Liksom då samlas idag lika många på gator och torg världen över för att visa sin avsky.



Vietnamrörelsen ledde till att vänsterrörelsen utvecklades och när kriget var slut fortsatte många av

de som var engagerade i denna rörelse att gå med i olika politiska sammanhang med

utgångspunkt i en växande vänsterrörelse. Förhoppningsvis kommer vi att kunna se att de som idag

är engagerade i Palestinarörelsen fortsätter sitt arbete mot den växande fascistoida trenden och

högeroffensiven för att arbeta för ett annat samhälle utan kapitalism, förtryck och skövling av

jordens resurser.

