”Global Sumud Flotilla” sätter segel mot Gaza

En internationell civilaktion av historiska proportioner tar form just nu. Den så kallade Global Sumud Flotilla avgår den 31 augusti från Barcelona med en samling av drygt 50 fartyg och aktivister från minst 44 länder, med Greta Thunberg och Lorena Delgado Varas bland deltagarna. Målet är att bryta blockaden mot Gaza och skapa en humanitär sjöförbindelse. Det är en handling av aktiv solidaritet där staters agerande har lyst med sin frånvaro eller varit otillräckligt. Det är utan tvekan en historisk mobilisering.

Fokus|Alex Fuentes

Denna solidariska aktion kan betecknas som den största civila sjöstrejken någonsin. Deltagare från hela världen deltar – läkare, jurister, journalister och människorättsförsvarare mobiliseras till en fredlig demonstration till havs. Efter avfarten från Barcelona är det tänkt att fler båtar ansluter från Tunisien och andra havsregioner den 4 september. Greta Thunberg, internationellt känd som människorättsaktivist, deltar också i flottiljen. I juni greps Thunberg då israeliska soldater bordade ett skepp där hon fanns med vilket gör hennes engagemang än mer symboliskt. Även Lorena Delgado Varas är med.

”Att bryta belägringen är en juridisk skyldighet för stater och en moralisk skyldighet för oss alla”, säger Francesca Albanese, FN:s särskilda rapportör för situationen i de palestinska områdena. I sina rapporter och uttalanden har Albanese definierat det som sker i Gaza över längre tid som ”ett av de grymmaste folkmorden i modern historia”, med en tydlig efterlyst handling från världssamfundet – inklusive vapenembargo, sanktioner och ekonomiskt självstopp.

Sverige har traditionellt agerat för mänskliga rättigheter och internationell rätt. Ett budskap och en handling – ställningstagande – som tydligt stöder civilsamhällets aktionsfrihet och humanitär solidaritet vore i linje med detta arv. Civilsamhällets röst: Svenska NGO:er, fackförbund och aktivister tvingas ta en mer framträdande roll i att kräva humanitär tillgång och stödja initiativ som denna flottilj, även om de inte själva deltar. Ett folkmord pågår. Till skillnad från den svenska regeringens osammanhängande och nonsensartade uttalanden eller Ulf Kristerssons struntprat om ”Israels beteende” i förhållande till Israels folkmord i Gaza är det många som ser Greta Thunbergs deltagande i denna nya aktion som ”en svensk röst i solidaritet”.

Initiativ som Global Sumud Flotilla bidrar till att synliggöra blockaden internationellt och öka pressen på stater att agera. Global och lokal press på Netanyahus mördarregim är värdefullt. Nu, när ”Global Sumud Flotilla” sätter segel mot Gaza från Barcelona blir alltfler stödaktioner i Spanien (manifestationer, bojkott) som i Baskien/Navarra, där solidaritet manifesteras via exempelvis tågresor för att delta. Den palestinska solidaritetsrörelsen i Sverige växer sig stark och opinionsstyrkan i Sverige kan öka ännu mer. Den 7 september, inför riksdagens öppnande, hålls manifestationer över hela landet för att bryta tystnad och sätta press på den svenska regeringen. Både Greta Thumberg och alla vi andra säger Nej till folkmordet!