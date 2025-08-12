Angela Davis, Naomi Klein, Gilbert Achcar mfl: Förbudet mot Palestine Action är ett angrepp på grundläggande friheter

Under helgen den 9–10 augusti 2025 greps hundratals demonstranter, många av dem pensionärer, på Parliament Square i London för att protestera mot att den brittiska regeringen hade klassat aktivistgruppen Palestine Action som en terrororganisation. Demonstrationen organiserades av gruppen Defend Our Juries, och syftet var att visa stöd för Palestine Action och protestera mot vad många uppfattar som ett angrepp på yttrandefrihet och rätten att protestera

I ett brev undertecknat av 52 akademiker och författare, bland andra Tariq Ali, Judith Butler, Angela Davis och Naomi Klein, instämmer de med protesterna och kritiserar den brittiska inrikesministern Yvette Coopers beslut att förbjuda Palestine Action.

”Vi påminner den brittiska regeringen om att dess mest akuta prioriteringar redan bör styras av dess bindande skyldighet att ”förebygga och bestraffa” folkmord.” skriver de bland annat.

Internationalen publicerar här brevet.

Opinion|Collective

Som forskare engagerade i frågor om rättvisa och etik anser vi att Yvette Coopers senaste beslut att förbjuda Palestine Action utgör ett angrepp både på hela den propalestinska rörelsen och på de grundläggande friheterna att uttrycka sig, organisera sig, samlas och protestera. Vi fördömer de repressiva konsekvenser som detta förbud redan har fått, och vi är särskilt oroade över den troliga effekten av Coopers förbud på universitet runt om i Storbritannien och bortom dess gränser.

Vi applåderar därför den växande kollektiva kampanjen av trots som syftar till att upphäva förbudet. Vi hyllar det modiga ställningstagandet från Defend Our Juries och det föredömliga beslut som nyligen antogs av Derry City och Strabane-distriktets kommunfullmäktige, som “stöder alla som har protesterat mot förbudet mot Palestine Action och kräver att åtalen mot dem omedelbart läggs ned”.

I allians med tusentals fackligt anslutna arbetare, lärare och studenter i Storbritannien och internationellt bekräftar vi vår egen solidaritet med alla som kämpar mot förbudet. Vi delar helt målet att stoppa vapenflödet från Storbritannien till Israel och övertygelsen att alla som deltar i den propalestinska rörelsen ska vara fria att själva besluta om vilka metoder som bäst kan uppnå detta mål. Vi påminner den brittiska regeringen om att dess mest akuta prioriteringar redan bör styras av dess bindande skyldighet att ”förebygga och bestraffa” folkmord.

När arrangörer av massiva nationella demonstrationer ställs inför åtal, när hundratals människor åter riskerar att gripas genom att delta i gatuprotester den 9 augusti, och när studenter och lärare förbereder sig för starten av ännu ett turbulent läsår, uttrycker vi vår fulla solidaritet med dem som mobiliserar på sina campus, arbetsplatser och i sina lokalsamhällen för att omedelbart stoppa det eskalerande folkmordet och få ett slut på all brittisk delaktighet i Israels brott.

Undertecknare

Gilbert Achcar, emeritusprofessor i utvecklingsstudier och internationella relationer, Soas University of London

Anne Alexander, senior forskningsassistent, Cambridge Digital Humanities, University of Cambridge

Tariq Ali, författare och historiker

Sandra Babcock, klinisk professor i juridik, Cornell Law School

Étienne Balibar, emeritusprofessor i filosofi, Université de Paris X, Nanterre

Chetan Bhatt, Anthony Giddens-professor i social teori, London School of Economics

Wendy Brown, UPS Foundation Chair, School of Social Science, Institute for Advanced Study, Princeton

Susan Buck-Morss, distinguished professor, CUNY Graduate Center

Judith Butler, distinguished professor vid Graduate School, Institutionen för jämförande litteratur, University of California, Berkeley

Alex Callinicos, emeritusprofessor i europeiska studier, King’s College London

John Chalcraft, professor i Mellanösterns historia och politik, London School of Economics

Emilios Christodoulidis, ordförande i rättsfilosofi, University of Glasgow

Rebecca Comay, professor i filosofi och jämförande litteratur, University of Toronto

Angela Davis, distinguished professor emerita, University of California, Santa Cruz

Alex de Waal, verkställande direktör, World Peace Foundation

Jodi Dean, professor i statsvetenskap, Hobart and William Smith Colleges, Geneva, New York

Elsa Dorlin, professor i samtida politisk filosofi, Université Toulouse Jean Jaurès

Jennifer Doyle, professor i engelska, University of California, Riverside

Haidar Eid, docent i postkolonial litteratur, Al-Aqsa University, Gaza, Palestina

Roberto Esposito, professor i filosofi, Scuola Normale Superiore, Pisa

John Bellamy Foster, emeritusprofessor i sociologi, University of Oregon

Verónica Gago, professor i samhällsvetenskap, Universidad de Buenos Aires

Neve Gordon, professor i internationell rätt, Queen Mary University of London

Greg Grandin, Peter V and C Vann Woodward-professor i historia, Yale University

Penny Green, professor i juridik och globalisering, Queen Mary University of London

Peter Hallward, professor i modern europeisk filosofi, Centre for Research in Modern European Philosophy, Kingston University

Michael Hardt, professor i litteratur, Duke University

Robin DG Kelley, professor i historia, University of California, Los Angeles

Rashid Khalidi, Edward Said-professor emeritus i modern arabisk historia, Columbia University

Naomi Klein, biträdande professor i klimaträttvisa, University of British Columbia

Elena Loizidou, professor i juridik och politisk teori, Birkbeck, University of London

Frédéric Lordon, forskningsledare, Centre National de la Recherche Scientifique, Frankrike

Tracy McNulty, professor i jämförande litteratur och romanska studier, Cornell University

Angela McRobbie, emeritusprofessor, Goldsmiths, University of London

Sandro Mezzadra, professor i politisk teori, University of Bologna

China Miéville, Salvage

Abdaljawad Omar, biträdande professor i filosofi och kulturstudier, Birzeit University, Palestina

Ilan Pappé, professor i historia och Mellanösternstudier samt chef för European Centre for Palestine Studies, University of Exeter

Paul Patton, emeritusprofessor i filosofi, University of New South Wales

Bruce Robbins, Old Dominion Foundation-professor i humaniora, Columbia University

William I. Robinson, distinguished professor i sociologi, University of California, Santa Barbara

Jacqueline Rose, professor i humaniora och meddirektör för Birkbeck Institute for the Humanities, University of London

Lynne Segal, emeritusprofessor i psykosociala studier, Birkbeck, University of London

Avi Shlaim, emeritusprofessor i internationella relationer, St Antony’s College, Oxford

Nikhil Pal Singh, ordförande, Institutionen för social och kulturell analys, New York University

Elettra Stimilli, professor i filosofi, Sapienza Università di Roma

Rei Terada, emeritusprofessor i jämförande litteratur, University of California, Irvine

Enzo Traverso, professor i humaniora, Cornell University

Françoise Vergès, senior forskare, Sarah Parker Remond Centre for the Study of Racism and Racialisation, University College London

Mara Viveros Vigoya, professor vid Fakulteten för humanvetenskap, Universidad Nacional de Colombia och Simón Bolívar-professor, University of Cambridge, 2024–25

Eyal Weizman, grundare av Forensic Architecture och professor i rumsliga och visuella kulturer, Goldsmiths, University of London

Jessica Whyte, Scientia biträdande professor i filosofi, University of New South Wales

6 augusti 2025

International Viewpoint publicering av uppropet.

https://internationalviewpoint.org/spip.php?article9119