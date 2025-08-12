Angela Davis, Naomi Klein, Gilbert Achcar mfl: Förbudet mot Palestine Action är ett angrepp på grundläggande friheter

Under helgen den 9–10 augusti 2025 greps hundratals demonstranter, många av dem pensionärer, på Parliament Square i London för att protestera mot att den brittiska regeringen hade klassat aktivistgruppen Palestine Action som en terrororganisation. Demonstrationen organiserades av gruppen Defend Our Juries, och syftet var att visa stöd för Palestine Action och protestera mot vad många uppfattar som ett angrepp på yttrandefrihet och rätten att protestera
I ett brev undertecknat av 52 akademiker och författare, bland andra Tariq Ali, Judith Butler, Angela Davis och Naomi Klein, instämmer de med protesterna och kritiserar den brittiska inrikesministern Yvette Coopers beslut att förbjuda Palestine Action.
”Vi påminner den brittiska regeringen om att dess mest akuta prioriteringar redan bör styras av dess bindande skyldighet att ”förebygga och bestraffa” folkmord.” skriver de bland annat.
Internationalen publicerar här brevet.
Som forskare engagerade i frågor om rättvisa och etik anser vi att Yvette Coopers senaste beslut att förbjuda Palestine Action utgör ett angrepp både på hela den propalestinska rörelsen och på de grundläggande friheterna att uttrycka sig, organisera sig, samlas och protestera. Vi fördömer de repressiva konsekvenser som detta förbud redan har fått, och vi är särskilt oroade över den troliga effekten av Coopers förbud på universitet runt om i Storbritannien och bortom dess gränser.
Vi applåderar därför den växande kollektiva kampanjen av trots som syftar till att upphäva förbudet. Vi hyllar det modiga ställningstagandet från Defend Our Juries och det föredömliga beslut som nyligen antogs av Derry City och Strabane-distriktets kommunfullmäktige, som “stöder alla som har protesterat mot förbudet mot Palestine Action och kräver att åtalen mot dem omedelbart läggs ned”.
I allians med tusentals fackligt anslutna arbetare, lärare och studenter i Storbritannien och internationellt bekräftar vi vår egen solidaritet med alla som kämpar mot förbudet. Vi delar helt målet att stoppa vapenflödet från Storbritannien till Israel och övertygelsen att alla som deltar i den propalestinska rörelsen ska vara fria att själva besluta om vilka metoder som bäst kan uppnå detta mål. Vi påminner den brittiska regeringen om att dess mest akuta prioriteringar redan bör styras av dess bindande skyldighet att ”förebygga och bestraffa” folkmord.
När arrangörer av massiva nationella demonstrationer ställs inför åtal, när hundratals människor åter riskerar att gripas genom att delta i gatuprotester den 9 augusti, och när studenter och lärare förbereder sig för starten av ännu ett turbulent läsår, uttrycker vi vår fulla solidaritet med dem som mobiliserar på sina campus, arbetsplatser och i sina lokalsamhällen för att omedelbart stoppa det eskalerande folkmordet och få ett slut på all brittisk delaktighet i Israels brott.
Undertecknare
Gilbert Achcar, emeritusprofessor i utvecklingsstudier och internationella relationer, Soas University of London
Anne Alexander, senior forskningsassistent, Cambridge Digital Humanities, University of Cambridge
Tariq Ali, författare och historiker
Sandra Babcock, klinisk professor i juridik, Cornell Law School
Étienne Balibar, emeritusprofessor i filosofi, Université de Paris X, Nanterre
Chetan Bhatt, Anthony Giddens-professor i social teori, London School of Economics
Wendy Brown, UPS Foundation Chair, School of Social Science, Institute for Advanced Study, Princeton
Susan Buck-Morss, distinguished professor, CUNY Graduate Center
Judith Butler, distinguished professor vid Graduate School, Institutionen för jämförande litteratur, University of California, Berkeley
Alex Callinicos, emeritusprofessor i europeiska studier, King’s College London
John Chalcraft, professor i Mellanösterns historia och politik, London School of Economics
Emilios Christodoulidis, ordförande i rättsfilosofi, University of Glasgow
Rebecca Comay, professor i filosofi och jämförande litteratur, University of Toronto
Angela Davis, distinguished professor emerita, University of California, Santa Cruz
Alex de Waal, verkställande direktör, World Peace Foundation
Jodi Dean, professor i statsvetenskap, Hobart and William Smith Colleges, Geneva, New York
Elsa Dorlin, professor i samtida politisk filosofi, Université Toulouse Jean Jaurès
Jennifer Doyle, professor i engelska, University of California, Riverside
Haidar Eid, docent i postkolonial litteratur, Al-Aqsa University, Gaza, Palestina
Roberto Esposito, professor i filosofi, Scuola Normale Superiore, Pisa
John Bellamy Foster, emeritusprofessor i sociologi, University of Oregon
Verónica Gago, professor i samhällsvetenskap, Universidad de Buenos Aires
Neve Gordon, professor i internationell rätt, Queen Mary University of London
Greg Grandin, Peter V and C Vann Woodward-professor i historia, Yale University
Penny Green, professor i juridik och globalisering, Queen Mary University of London
Peter Hallward, professor i modern europeisk filosofi, Centre for Research in Modern European Philosophy, Kingston University
Michael Hardt, professor i litteratur, Duke University
Robin DG Kelley, professor i historia, University of California, Los Angeles
Rashid Khalidi, Edward Said-professor emeritus i modern arabisk historia, Columbia University
Naomi Klein, biträdande professor i klimaträttvisa, University of British Columbia
Elena Loizidou, professor i juridik och politisk teori, Birkbeck, University of London
Frédéric Lordon, forskningsledare, Centre National de la Recherche Scientifique, Frankrike
Tracy McNulty, professor i jämförande litteratur och romanska studier, Cornell University
Angela McRobbie, emeritusprofessor, Goldsmiths, University of London
Sandro Mezzadra, professor i politisk teori, University of Bologna
China Miéville, Salvage
Abdaljawad Omar, biträdande professor i filosofi och kulturstudier, Birzeit University, Palestina
Ilan Pappé, professor i historia och Mellanösternstudier samt chef för European Centre for Palestine Studies, University of Exeter
Paul Patton, emeritusprofessor i filosofi, University of New South Wales
Bruce Robbins, Old Dominion Foundation-professor i humaniora, Columbia University
William I. Robinson, distinguished professor i sociologi, University of California, Santa Barbara
Jacqueline Rose, professor i humaniora och meddirektör för Birkbeck Institute for the Humanities, University of London
Lynne Segal, emeritusprofessor i psykosociala studier, Birkbeck, University of London
Avi Shlaim, emeritusprofessor i internationella relationer, St Antony’s College, Oxford
Nikhil Pal Singh, ordförande, Institutionen för social och kulturell analys, New York University
Elettra Stimilli, professor i filosofi, Sapienza Università di Roma
Rei Terada, emeritusprofessor i jämförande litteratur, University of California, Irvine
Enzo Traverso, professor i humaniora, Cornell University
Françoise Vergès, senior forskare, Sarah Parker Remond Centre for the Study of Racism and Racialisation, University College London
Mara Viveros Vigoya, professor vid Fakulteten för humanvetenskap, Universidad Nacional de Colombia och Simón Bolívar-professor, University of Cambridge, 2024–25
Eyal Weizman, grundare av Forensic Architecture och professor i rumsliga och visuella kulturer, Goldsmiths, University of London
Jessica Whyte, Scientia biträdande professor i filosofi, University of New South Wales
6 augusti 2025
International Viewpoint publicering av uppropet.