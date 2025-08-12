Trump deporterar fattiga från Washington : ”Brott, barbari, smuts och avskum kommer försvinna”

Trump sade under måndagen att han har beordrat nationalgardet till Washington DC för att enligt honom själv bekämpa gatubrottslighet och göra gatorna trygga.

”Brott, barbari, smuts och avskum kommer försvinna” skriver han på sin plattform TruthSocial.

”Befrielsedagen väntar för DC” skriver presidenten, och tillägger att ”vi ska ta tillbaka vår huvudstad”.

Utrikes|Erik Edlund

Donald Trump har beordrat 8000 soldater ur nationalgardet att patrullera gatorna i huvudstaden Washington DC. Presidenten antyder att liknande åtgärder kan bli aktuella i andra storstäder som New York City, Chicago eller Los Angeles. Kritiska röster från både medborgarrättsrörelser och Washington DC:s stadsfullmäktige ser beslutet som maktmissbruk; varnar för en nationell dominoeffekt och oroar sig för att detta kommer att bli en ny norm för att sätta in militär mot civila i USA.

Trump har också tagit kontroll över poliskåren i staden, och ett hundratal agenter från FBI har blivit beordrade att patrullera på gatorna.

Brottsligheten är dock inte alls särskilt hög i Washington DC, invänder många. Faktum är att den är lägre än i många andra amerikanska storstäder, och har sjunkit drastiskt de senaste åren. Efter en tillfällig topp 2023 har våldsbrottsligheten sjunkit i staden, och det finns egentligen inget som pekar på att kurvan kommer vända uppåt igen i närtid.

Trump gav ordern till Nationalgardet utan att först förankra beslutet hos stadens folkvalda ledning. En kommentator på nyhetsbyrån Reuters skriver att Trumps drag är typiskt för hans strategi under den andra mandatperioden.

”Den har kännetecknats av att han använt den verkställande makten på ett sätt som saknar motstycke i modern amerikansk historia.”

Nationalgardet ska bla. omhänderta Washington DC:s hemlösa för att föra dem ut ur staden. Till platser ”långt från huvudstaden… det kommer gå väldigt snabbt. Precis som vid gränsen” skriver presidenten och uppmanar alla hemlösa att lämna staden. Han skriver också att ”kriminella behöver inte lämna staden. Vi kommer sätta er i fängelse där ni hör hemma”.



Washington DC:s bostadslösa befolkning beräknas till ungefär 3500 personer. Washington DC:s totala befolkning är ungefär 700 000.

Det är andra gången Trump sätter in federala trupper i Demokratiskt styrda städer. Han har tidigare, under början av sommaren, satt in trupper i Los Angeles utan godkännande från vare sig Los Angeles eller delstaten Kaliforniens folkvalda styren. Den kaliforniske guvernören Gavin Newsom har stämt Trump, och menar att han bröt mot lagen när han beordrade nationalgardet till Los Angeles.