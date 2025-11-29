ANTIFASCISTISK MANIFESTATION 30/11

Den 30 november, Karl XII:s dödsdag, är en dag som samlar nazister och andra högerextrema. Kungen hyllas för att ”personifiera fosterlandskärleken” och som ”en symbol för förlorad manlighet”. Att uppmärksamma hans dödsdag är en av de mest långlivade högerextrema traditionerna. De senaste decennierna i Stockholm har fascistiska grupper, bla Alternativ för Sverige, använt dagen för att propagera för sin rasism, sprida idén om återvandring och konspirera om folkutbyte.

Vi vägrar ge utrymme för rasister och fascister att sprida sitt hat och Kämpa Sthlm arrangerar därför en antifascistisk manifestation på Kungsträdgården. Med tal, kaffe och poesi sluter vi upp för att ta tillbaka det som är vårt! Inga fascister på Stockholms gator!