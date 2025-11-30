Ett 70-tal nazister från organisationen Aktivklubb Sverige marscherade genom Stockholms gator under lördagskvällen.

De nazistiska aktivisterna, till största delen unga män, marscherade från Östermalm till Gamla Stan där polisen eskorterade dem till tunnelbanan.

Inrikes|Kaj Hedvall

Deltagarna, av vilka många var maskerade, skrek slagord och viftade med svarta fanor med texten ”White Boys”. White Boys är namnet på organisationens stockholmsavdelning.

Längs marschvägen möttes gruppen av spontana protester. Förbipasserande pekade finger och buade. Men på fashionabla Strandvägen på Östermalm öppnade en av de boende fönstret, sträckte armen i en nazist-hälsning, och stämde in i nazisternas talkörer, rapporterar Aftonbladet.

Nazisterna hade inte sökt tillstånd för sin demonstration, men polis på plats kunde inte göra något annat än att dirigera trafiken så länge demonstranterna inte bröt mot ordningslagen, skriver DN.

Lördagskvällens nazistmarsch på Östermalm höjer temperaturen inför nazisternas planerade demonstration under söndagen. En demonstration som kommer mötas av antifascistiska protester.