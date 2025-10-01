”Årtusendets avtal” efter ”Århundradets avtal”

Det ”Årtusendets avtal” som Trump och Netanyahu annonserade i måndags kommer lika lite att lösa konflikten i Palestina som det ”Århundradets avtal” han presenterade för fem år sedan gjorde. Det kommer istället att befästa Israels kontroll över stora delar av Gaza, skriver Mellanösternexperten och socialisten Gilbert Achcar.

Utrikes | Gilbert Achcar

För över fem år sedan, den 28 januari 2020, presenterade den dåvarande amerikanske presidenten Donald Trump sin fredsplan för Palestina vid en ceremoni i Vita huset. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu närvarade och planen hade utarbetats av Trumps svärson, Jared Kushner. Under sin valkampanj hade Trump lovat att förhandla fram det han kallade ”Århundradets avtal” mellan ”araberna och staten Israel” – en fras som Netanyahu upprepade i sin översvallande hyllning av den amerikanske presidenten under evenemanget.

I måndags återkom Trumps karakteristiska självberöm och växande narcissism när han beskrev tillkännagivandet av planen – som författats av Kushner och den tidigare brittiske premiärministern Tony Blair – som ”potentiellt en av de största dagarna någonsin i civilisationen” och hävdade att den kunde lösa ”saker som pågått i hundratals och tusentals år”.

Sanningen är att den senaste ”Årtusendets avtal”, precis som sin föregångare ”Århundradets avtal”, i slutändan inte kommer att lösa någonting (se ”Att erkänna en palestinsk stat betyder inte ett fritt Palestina”, Jacobin, 25 september 2025). Genom att säga ”När återuppbyggnaden av Gaza fortskrider och Palestinska myndighetens reformprogram genomförs troget, kan förutsättningarna äntligen vara på plats för en trovärdig väg mot palestinskt självbestämmande och en palestinsk stat” (Punkt 19) erkänner planen indirekt att den i sin nuvarande form inte grundar sig på det palestinska folkets rätt till självbestämmande. Istället behandlar den denna rättighet som en tänkbar möjlighet (”kan”). Efter tillkännagivandet var Netanyahu snabb med att i en intervju bekräfta att han inte erkänner denna rättighet och att Israel ”kommer att motstå den med våld”.

Denna bristfälliga grund gör Trumps nya plan ännu mindre realistisk än den han presenterade för fem år sedan. Medan den ursprungliga ”Århundradets avtal” föreslog inrättandet av en palestinsk stat bestående av delar av Västbanken och hela Gazaremsan, kräver den nya planen att ett internationellt mandat införs över Gaza. Detta förslag påminner om de koloniala mandaten som inrättades efter första världskriget och är inspirerat av den internationella administration som installerades i Kosovo 1999. Det är just detta prejudikat som förklarar den tidigare brittiske premiärministern Tony Blairs engagemang i projektet att administrera Gaza under Trumps ledning. Blair spelade en central roll i Kosovokriget och de efterföljande besluten om hur Kosovo skulle styras.

Medan planen kräver ett gradvis tillbakadragande av den israeliska armén från Gaza som ska ersättas av en ”internationell stabiliseringsstyrka” (ett namn lånat från uppdraget i Bosnien och Hercegovina), specificerar den att den israeliska militären ”gradvis kommer att överlämna det Gazaterritorium den ockuperar till ISF enligt ett avtal som de kommer att ingå med övergångsmyndigheten, tills de har dragit sig tillbaka helt från Gaza, med undantag för en säkerhetszon som kommer att kvarstå tills Gaza är ordentligt säkrat från eventuella återuppväckta terrorhot” (punkt 16).

Med andra ord, även om planen genomförs exakt som avsett, kommer den israeliska militären att behålla kontrollen över en ”säkerhetszon” som sträcker sig ungefär en kilometer in i Gaza längs hela gränsen till den sionistiska staten – ett område som sträcker sig ungefär 60 kilometer. Byggandet av denna zon inleddes i början av den israeliska invasionen, uppenbarligen i förväntan om att behålla kontrollen över den efter ett mer omfattande tillbakadragande från resten av Gazaremsan.

I slutändan, även om Hamas accepterar Trumps plan under tryck från arabiska och muslimska regeringar som har ställt sig bakom den (rörelsen hade ännu inte meddelat sin ståndpunkt när detta skrevs), och ”Årtusendets avtal” börjar genomföras, är vägen framåt fortfarande stenig och minerad – och kommer sannolikt att sluta i ett fullständigt dödläge. Planen skulle resultera i ett permanent fait accompli, under vilket Israels kontroll över stora delar av Gazaremsan skulle befästas. Israel skulle sannolikt åberopa det förnyade ”terrorhotet” – inklusive även de mest grundläggande formerna av motstånd, som kommer att fortsätta – som en förevändning för att upprätthålla sin ockupation av stora delar av Gaza, vilket speglar dess långvariga ockupation av Västbanken. Den ockupationen har officiellt betraktats som ”tillfällig” enligt internationell rätt i 58 år.

Översatt från https://gilbert-achcar.net/deal-of-the-millennium. Artikeln publicerades i Al-Quds al-Arabi den 30 september 2025.

Gilbert Achcar är expert på Mellanöstern, uppvuxen i Libanon och numera professor vid SOAS i London. Han är mångårig ledande aktivist inom Fjärde Internationalen.