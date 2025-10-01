Rör inte det permanenta uppehållstillståndet!

Regeringen presenterar en utredning om att ta bort de permanenta uppehållstillstånden. Det har på bara en vecka satt igång en stark proteströrelse. Skriv under och sprid namninsamlingen!

I förra veckan presenterades regeringens utredning om att ta bort de permanenta uppehållstillstånd som redan givits till asylsökande. Ytterligare ett steg i den flyktingfientliga politik som redan försämrat så mycket. Hur många som skulle beröras vet inte ens utredaren. Kanske 100 000 människor, kanske 200 000. Och speciellt utpekade är de drygt 5000 unga afghanska män som fått uppehållstillstånd genom gymnasielagen.

Förslaget har skapat mycket oro, sorg och desperation. Några röster från hotade unga människor, som redan är traumatiserade av hot i hemlandet, flykt och en mycket plågsam och utdragen asylprocess i Sverige. Människor som trodde på det löfte som gavs genom ordet ”permanent”:



Jag vaknar ibland mitt i natten med hjärtat i halsgropen och tänker: “Tänk om allt tas ifrån mig.” Om mitt uppehållstillstånd ändras, om jag en dag tvingas lämna Sverige, då förlorar jag inte bara ett papper – jag förlorar mitt hem, min framtid, min identitet. Jag förlorar livet jag kämpat för att bygga. Det gör mig så maktlös och hopplös att jag ibland känner att om det skulle hända, om jag skulle förlora allt detta, då vill jag inte längre leva. (Mehdi Asouri, stödassistent på LSS-boende)

Det är så skrämmande och samtidigt ger det en inblick i hur nazisterna var mot judarna. Jag vågar inte vara ensam. Jag skakar av rädsla. Efter allt jag har gått igenom vill min hjärna bara fokusera på det värsta, och jag hör den säga åt mig att avsluta livet nu. (Amir, teamledare på lager)

Jag har kämpat hårt i Sverige, men livet blir bara svårare. Allt är stress – hyra, räkningar och vardagen. Det har nästan alla människor. Men nu känns det som att jag till och med måste sälja alla saker jag har köpt. Ingen ro, ingen sömn, med de nya förslagen. Mina saker finns på Blocket (anonym facebookanvändare)

Men chocken har också givit en stark kampvilja. Hussain Monadi i Visby kommer från Afghanistan och har fast jobb inom äldreomsorgen. Han formulerade snabbt en namninsamling som just nu sprids massivt av asylrättsaktivister och flyktingar. På bara några dagar har den fått mer än 11 000 underskrifter. Dess huvudkrav är:

Vi uppmanar Riksdagen att avvisa förslaget om att göra permanenta uppehållstillstånd till tillfälliga. Sverige behöver en migrationspolitik som bygger på rättssäkerhet, förtroende och långsiktig integration – inte på osäkerhet och tillfälliga lösningar.

Skriv på namninsamlingen, och sprid den!

På huvudbilden: Hussain Monadi