Avtalet mellan Damaskus och syriska kurderna

Runt om i världen demonstrerar kurder till försvar för Rojava och mot den nya syriska regeringens militära interventioner. I Sverige har Rojavakommitténs protester mot att den svenska Tidöregeringen ”stöttar Al-Qaidastyret i Damaskus” väckt uppmärksamhet genom provokativa metoder. Men hur kan förra veckans avtal mellan den syriska regeringen och det kurdiska självstyret i Syrien bedömas? Här är den marxistiske mellanösternkännaren Gilbert Achcars tolkning.

Utrikes | Gilbert Achcar

Hur ska vi tolka det nyligen genomförda avtalet mellan den syriska kurdiska rörelsen och den nya syriska regeringen? Markerar det slutet på ett decennium av kurdiskt självstyre i nordöstra Syrien? Eller är det bara ett tillfälligt arrangemang, avsett att ansluta sig till den långa listan av Mellanösternavtal som tillkännagivits som slutgiltiga, bara för att kollapsa kort därefter? Att besvara den frågan kräver en bedömning av både avtalets natur och de omständigheter som ledde till det.

Det första att notera är att avtalet som tillkännagavs förra fredagen utgör en kompromiss där balansen lutar till regimens fördel i Damaskus. Det är en kompromiss i det avseende att den ingicks mellan två parter, varav ingen har förlorat förmågan att fortsätta strida. Faktum är att de syriska demokratiska styrkorna (SDF), även efter att i stort sett ha reducerats till sin övervägande kurdiska kärna, fortfarande har betydande militär styrka i den nuvarande syriska maktbalansen. Det handlar om över tiotusentals erfarna krigare – både män och kvinnor – motiverade av en nationell sak som skapats genom ett sekel av delning och förtryck. Dessutom vilar deras politiska ryggrad på en ideologisk strömning som har anpassat sig till historiska förändringar och därmed förblivit djupt rotad.

Den nya syriska regimens styrkor är inte betydligt större än de kurdiska och saknar sammanhållning. De utgörs av en hybridkoalition bestående av Hayat Tahrir al-Sham, andra jihadistgrupper (några av dem icke-syriska) och styrkor direkt lojala mot den turkiska regimen i Ankara – enheter som tillhör den så kallade Syriska nationalarmén.

Denna konstellation innebär att den befintliga maktbalansen skulle tillåta den kurdiska sidan att göra motstånd mot Damaskus styrkor under en avsevärd period, förutsatt att den fick externt stöd för att förhindra isolering och inringning. Båda aktörerna som kunde ge sådant stöd har dock svikit den syriska kurdiska rörelsen. Den första är naturligtvis USA, som under den nuvarande Trump-administrationen har gått från att förlita sig på SDF i kampen mot ISIS till att förlita sig på Turkiet och den nya syriska regimen som sponsras av Ankara. Den andra är Kurdistans regionala regering i norra Irak, ledd av familjen Barzani, nära allierade med Ankara.

Omvänt åtnjuter styrkorna i den nya Damaskusregimen orubbligt och obegränsat turkiskt stöd i sin konfrontation med den kurdiska rörelsen. Inför denna verklighet har SDF två bittra alternativ: att ge upp eller att föra ett krig för att bevara sin värdighet – ett krig som riskerar att bli självmordsbenäget, i likhet med några av de heroiska, men i slutändan fåfänga, episka strider som bevittnats genom historien. Som ett resultat valde SDF en kompromiss för att köpa tid, i hopp om en förändring av omständigheterna, antingen på regional nivå – med tanke på regionens ihållande instabilitet – eller på internationell nivå, med tanke på Donald Trumps oförutsägbarhet, hans mottaglighet för påtryckningar från Netanyahu som motverkar Erdoğans inflytande, och möjligheten därmed att hans position ännu kan komma att förändras.

För sin del föredrog Damaskusregimen också en kompromiss framför att inleda ett våldsamt krig i norr som skulle kunna undergräva dess ansträngningar att befästa kontrollen över resten av syriskt territorium eller ytterligare fördjupa sitt beroende av Ankara. Därigenom skulle dess image skadas och ambitioner begränsas. Kompromissen innebar att Damaskus övergav sitt krav på omedelbar upplösning av kurdiskt självstyre och dess väpnade styrkor, samt sitt insisterande på att utplacera stora kontingenter av regimstyrkor i kärnan av SDF-kontrollerade områden. Istället föreskrev avtalet inledning av begränsade steg – vars tolkning fortfarande kan omtvistas – för att integrera dessa områden i den nya syriska statens militära, administrativa och rättsliga ramverk.

Det råder därför föga tvivel om att den nuvarande kompromissen inte har löst konflikten utan istället har flyttat den från en militär till en politisk fas. Denna nya fas kommer att innebära en politisk kamp som fortsätter kriget med andra medel, precis som kriget i sig är en fortsättning på politik med andra medel, som maximen lyder.

Den kurdiska sidan kommer att sträva efter att bevara den faktiska självstyrelse som den har utövat i ett decennium, för att uppfylla sin legitima strävan efter självbestämmande, även om denna administration formellt integreras i den syriska staten. Samtidigt kommer Ankara att ihärdigt och obevekligt pressa Damaskus att intensifiera sina krav på fullständig kurdisk kapitulation och underkastelse till centraliserat styre.

Frågan är då om Washington kan tygla båda sidor – kurderna och turkarna – för att hålla situationen inom ramen för en kompromiss som båda sidor offentligt påstår sig acceptera. Detta är en mycket osäker satsning. Det är mer troligt att bräckligheten i förra fredagens överenskommelse snart kommer att bli uppenbar, och att krigets språk – och kanske även praktik – återigen kommer att segra över konsensusspråket, i ett mönster som är alltför välbekant i denna del av världen.

Översatt från det arabiska originalet publicerat i Al-Quds al-Arabi den 3 februari 2026.