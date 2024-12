Benny Morris portas i Leipzig

Den israeliske historikern Benny Morris portas från universitetet i Leipzig, rapporterar den israeliska tidningen Haaretz. Morris var inbjuden att hålla en föreläsning om 1948 års krig mellan Israel och arabstaterna, det hela i ett universitetsprogram om antisemitism. Men protester från studenterna blev för stora och universitetsledningen beslutade att ställa in föreläsningen för att undvika konfrontationer.

Utrikes|Håkan Blomqvist

Morris var en av de så kallade nya israeliska historiker som under 1980-talet avslöjade hur den etniska fördrivningen av palestinier inför Israels bildande avsiktligt genomfördes. Hans bok från 1988 The Birth of the Palestinian Refugee Problem, 1947–1948 blev epokgörande för omprövning av Israels tillkomsthistoria och följdes av flera granskningar som byggde på tidigare hemligstämplat militär- och myndighetsmaterial. Tillsammans med bland andra Ilan Pappé bekräftade han att palestinierna inte flydde på grund av locktoner från arabstaterna utan fördrevs med våld, bland annat genom den militära så kallade Plan Dalet -Plan D – som i detalj angav hur palestinska byar skulle förstöras och invånarna dödas eller jagas på flykt.

Morris historiska avslöjanden medförde dock inte att han, till skillnad från Ilan Pappé, övergav sin uppväxts sionistiska övertygelse och från tiden för den andra intifadan kom han att öppet uttala sitt stöd för att undertrycka palestinier. Ett uttalande för pressen 2004 lyftes fram av studentprotesterna i Leipzig. Morris hade den gången, gentemot intifadan, försvarat den historiska etniska rensningen med orden: ”Under vissa förhållanden är fördrivningar inget krigsbrott… När valet står mellan att förstöra eller förstöras, är det bättre att förstöra… när valet är mellan etnisk rensning och folkmord – förintelsen av ditt folk – föredrar jag etnisk rensning.” Han fortsatte med att säga om palestinierna att ”något liknande en bur måste byggas för dem. Jag vet att det låter hemskt. Det är verkligen grymt. Men det finns inget val. Det finns ett vilddjur där som måste stängas in på ett eller annat sätt.”

Till Haaretz säger Morris att beslutet att ställa in hans föredrag är skamligt och fegt och att hans kritiserade ord fälldes för två årtionden sedan när ”terrorister sprängde bussar och restauranger nästan dagligen.” Själva ordet ”bur”, höll han med om var olämpligt, men avsikten var riktig. Sedan dess har ju också, fortsatte han, de israeliska myndigheterna, hägnat in den arabiska befolkningen på Västbanken och i Gaza vilket för en tid stoppade självmordsbombare i Israel. Nu, däremot, kunde ordet ”bur” bli mycket passande ”för Hamas’ mördare och deras entusiastiska supporters”, ansåg Morris.

Beslutet att inställa Morris föreläsning kommer paradoxalt bara ett par veckor efter att den tyska riksdagen deklarerat att inga offentliga medel får utgå till event, föredrag, konserter eller forskningsprojekt som ifrågasätter statens Israels existens och kan anses antisemitiska.