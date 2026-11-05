Bernie Sanders: ”Nu kräver vi att Demokratiska partiet har modet att ta itu med oligarkernas girighet”

I en TV-intervju dagen efter valet i Breitbart News, en kanal starkt förknippad med Trumps mest hårdföra inre krets,fick Bernie Sanders frågan hur han tolkar valutgången. Han svarade:

– Jag ser två saker. För det första en djup avsky över hela landet mot den farligaste presidenten i USA:s historia – en person som inte tror på konstitutionen eller rättsstatsprincipen, en narcissist. … … Han leder den kanske mest korrupta regeringen i landets historia och har startat ett krig som är olagligt och strider mot konstitutionen. Men jag ser något annat också. Jag ser det här valet som mer än bara ett avståndstagande från Trump. Över hela landet – i det rikaste landet på jorden – lever 60 procent av vår befolkning från lön till lön och 800 000 människor är hemlösa. Det är det enda större landet i världen som inte garanterar hälso- och sjukvård för alla. Inkomst- och förmögenhetsklyftorna är just nu större än de någonsin har varit i Amerikas historia.”

Och tillade:

– Musk själv äger mer förmögenhet än de 53 procent av de amerikanska hushållen som har lägst inkomster och människor är oroliga för att deras barn kommer att få det sämre än de själva. Så jag tror att det folk säger är: ’Hör på, vi är trötta på trumpismen, men nu kräver vi att Demokratiska partiet har modet att ta itu med oligarkernas girighet och anta lagstiftning som gynnar arbetande familjer. Det är vad jag ser.

Sanders påpekade även att det finns en ökat motstånd mot den okontrollerade tillväxten av AI. På 44 platser fanns ett stopp för byggen av datacentraler på valsedeln och på 43 av dessa fick stoppkravet majoritet.

En färsk opinionsundersökning om sjukvårdsförsäkringar ger Sanders rätt: två tredjedelar säger där att de är för en allmän sjukvårdsförsäkring, en stark ökning av en långsiktig trend.