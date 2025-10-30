Bilisten som körde in i Palestinademo fick 3 år

Den 69-årige man som körde rakt in i en palestinademonstration i augusti 2024 har dömts till ett treårigt fängelsestraff. Han ska betala sammanlagt 1,8 miljoner kronor i skadestånd.

Tingsrätten gör bedömningen att 69-åringen körde in i folkmassan medvetet. Två personer skadades, och flera fick kasta sig ur bilens väg. Efter att ha kört igenom folkmassan backade mannen flera gånger mot andra demonstranter innan han styrde från platsen.

Aktuellt|Erik Edlund

Borås tingsrätt skriver i ett pressmeddelande att körningen ”utgjorde ett farligt och hänsynslöst agerande där ett mycket stort antal demonstranter riskerade att bli påkörda och skadas”, och att brottet hade ett hatmotiv och var speciellt riktat mot vissa av demonstranternas ursprung som palestinier och mot palestinier som grupp.

En skribent på Expo skriver att 69-åringens väldokumenterade hat mot palestinier är en följd av att han ”absorberat den bland pro-israeler gängse nidbilden av pro-palestinier som blodtörstiga och förryckta terrorister”, och varnar för fler attacker i framtiden. En liknande attack ägde rum i Helsingborg i september i år.

69-åringen döms också för hets mot folkgrupp då han på sociala medier spridit inlägg som uttryckt missaktning om palestinier och muslimer.