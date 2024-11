Biografi på gång över Ture Nerman, revolutionären som var med överallt, men blev högersosse

Per Leander, mångårig medarbetare på Internationalen, är i full färd med en ny bok efter en strid ström av titlar som kommit de senaste åren. De tidigare böckerna avhandlar spridda ämnen som den ryska oppositionens kamp mot Putin, Lenin och de första svenska kommunisterna, amerikanska mardrömmar och Gustav Vasa som revolutionär. Nu hamrar tangenterna på en biografi över Ture Nerman, en av pionjärerna i den svenska vänstern; en antimilitarist och kommunist som mot slutet av sitt liv blev högersosse och Nato-anhängare.

Intervju|Håkan Blomqvist

Vad är det som fascinerar dig med Ture Nermans liv och öde?

— Ture Nerman är en oerhört intressant person som var med överallt där historien skrevs under 1900-talet. Han hade en borgerlig uppväxt men valde att ansluta sig till den framväxande arbetarrörelsen och blev socialdemokrat. Han träffade Lenin på fredskonferensen i Zimmerwald 1915 och var en av de drivande vid bildandet av Sveriges kommunistiska parti några år senare. Han gjorde flera resor till Sovjet, där han umgicks med ledande bolsjeviker. Senare blev han antistalinist och var under trettiotalet en av de namnkunnigaste medlemmarna i Karl Kilboms från Moskva oberoende svenska kommunistparti. Och när det partiet spårade ur under Nils Flygs ledning återvände han slutligen till socialdemokratin, säger Per Leander och fortsätter.

— Nerman var en de första som på allvar varnade för fascismens framväxt i Europa och han reste som korrespondent till Spanien under inbördeskriget där. Under andra världskriget blev Nerman med sin tidning Trots allt! landets främste och modigaste antinazist, vilket han straffades för genom att dömas till fängelse av en svensk domstol för att ha förolämpat Hitler. Dessutom var Ture Nerman poet och författare, och en av sin tids mest framträdande kulturdebattörer. Så visst är det ett spännande liv som fascinerar på många sätt.

Varför vill du skriva om honom nu?

— Jag har hållit på med Ture Nerman till och från sedan jag skrev min magisteruppsats i historia om honom 2006. Jag har även sammanställt en samling med hans tal, Ture Nerman: Brandtal mot nazismen, som gavs ut av bokförläggarna Röda rummet 2019. Och han var en av huvudpersonerna i min bok Lenins kostym, som handlar om de första svenska kommunisterna. Men den boken var en mer koncentrerad historia som fokuserar på tiden runt ryska revolutionen och jag har hela tiden velat skriva en riktig biografi som skildrar hela Nermans liv.

— Ture Nerman har lämnat efter sig ett gigantiskt material på Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, som jag har grävt i, och han har skrivit nästan hundra böcker, inklusive memoarer i tre delar. Hans son Bengt Nerman, som levde i ett sorts permanent fadersuppror, har också skrivit ett par kortare biografiska artiklar om honom. Men någon riktig heltäckande och djupdykande biografi om Ture Nerman finns ännu inte, och han förtjänar en sådan tycker jag.

Hur ser du på Nermans politiska högersväng vid slutet av livet?

— Likt många andra av de kommunistiska pionjärerna i Sverige gick Ture Nerman tillbaka till socialdemokratin i slutet av 1930-talet. Det är inte så konstigt. Det sovjetiska experimentet som han haft så stora förhoppningar på hade utvecklats till ett stalinistiskt skräckvälde, samtidigt som socialdemokraterna i Sverige långsamt men säkert hade börjat genomföra allt mer progressiva reformer och började lägga grunden för välfärdsstaten. Så det var ett ganska naturligt val för honom. Han fortsatte att tro på socialismen, men blev allt mer övertygad om att den skulle byggas på demokratins väg istället för revolutionens.

— Sen under kalla kriget tog Nerman ett stort kliv åt höger genom att bli Nato-anhängare och stödja USA:s krig i Vietnam, vilket var ett skrämmande ställningstagande för någon som började sin bana som antimilitarist och fredskämpe. Den politiska utvecklingen ska jag så klart också analysera närmre i boken, men jag ser det som en parentes i slutet av hans liv, snarare än något som definierade honom. Och han fortsatte ju livet ut att vara socialdemokrat, ingen reaktionär högerman på så sätt. Han stödde och försvarade arbetarrörelsens landvinningar i Sverige, som han uppfattade var hotade av både fascismen och kommunismen, och från hans perspektiv stod han upp för demokratin.

När kommer boken?

— Jag har gjort det mesta av forskningen redan och har börjat med skrivprocessen. Man ska vara försiktig med att ta ut segern i förskott och inte lova för mycket så jag vågar inte säga när den blir klart. Men jag skriver på nu och hoppas att boken kommer inom något år, avslutar Per Leander.

Tidigare böcker av Per Leander:

Solen skiner alltid på segerdagen: Reportage från dagens och gårdagens Ryssland (Röda rummet, 2014).

Kampen mot Putin: Den ryska proteströrelsens uppgång och fall (Verbal, 2015).

Ture Nerman: Brandtal mot nazismen (Röda rummet, 2019).

Lenins kostym: De svenska socialisterna och ryska revolutionen (Carlsson, 2021).

Amerikanska mardrömmar: essäer om kultur, politik och historia (Carlsson, 2022).

Gustav Vasas revolution (Carlsson, 2024).

*