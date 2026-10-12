Björn Söderberg-priset till Valeria Corina Jara

Idag är det årsdagen av mordet på syndikalisten Björn Söderberg, och

SAC:s civilkuragepris till hans minne delas ut ikväll. I år går priset till Valeria

Corina Jara för hennes envetna mobilisering och kamp mot SJ:s försök att försämra villkoren för de anställda på tågen.

Inrikes| Åsa Mattsson

SAC Syndikalisternas civilkuragepris 2026 går till Valeria Corina Jara, aktiv i Järnvägssektionen i Väst. Priset delas ut till minne av den syndikalistiske fackligt aktive Björn Söderberg, som mördades av nazister den 12 oktober 1999 efter att ha avslöjat en ledande nazists fackliga förtroendeuppdrag.

Valeria Corina Jara får utmärkelsen för sitt arbete mot planerade försämringar av arbetsvillkoren för tågpersonal. När arbetsgivarorganisationen Almega ville göra de första minuterna av övertidsarbete obetalda organiserade hon tillsammans med kollegor ett brett motstånd. På mindre än tre månader samlades över 500 namnunderskrifter in från järnvägsanställda.

Kampanjen bidrog till att Almega drog tillbaka förslaget på obestämd tid. I prismotiveringen lyfter SAC fram hur pristagaren mobiliserat både fackligt anslutna och oorganiserade arbetare och därmed visat styrkan i kollektiv handling.

Civilkuragepriset delas ut vid en ceremoni i Göteborg på Civilkuragets dag ikväll den 12 oktober.https://goteborg.sac.se/anslag/event/civilkuragets-dag-2026/

Björn Söderberg