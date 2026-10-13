Demonstration till minne av Björn Söderberg

Ett 80-tal mindes Björn Söderberg som mördades av nazister 12 oktober 1999. Mordet var en hämnd för att han hade stått upp på sin arbetsplats mot en känd nazist.

Inrikes| Erik Edlund, foto Andreas Nyman

Demonstrationståget samlades på Medborgarplatsen i Stockholm vid 18-tiden på måndagen.

Civilkuragets dag infaller 12 oktober varje år, och initiativtagare är fackföreningen SAC – Syndikalisterna. Fackföreningen delar ut ett pris till Björn Söderbergs minne varje Civilkuragets dag. Årets pris gick till Valeria Corina Jara.

Läs mer om årets pristagare och motiveringen här:

Björn Söderberg-priset till Valeria Corina Jara – Internationalen