Ingen regering i sikte

Det har nu gått en månad sedan riksdagsvalet, och ännu är ingen ny regering i sikte. Vänsterpartiet och Miljöpartiet står fast vid att de inte tänker rösta för en regering där de inte själva sitter med, medan Centerpartiet står fast vid sin linje att vägra stödja en regering där V ingår. Nu ger Socialdemokraternas Magdalena Andersson upp försöken att bilda en regering. Igen.

Inrikes| Erik Edlund

– Min sammantagna bedömning är att det har skett framsteg, men samtidigt att det i nuläget saknas förutsättningar för att bilda en regering som kan tolereras av riksdagen, säger Andersson vid en pressträff efter ett möte där hon informerat talmannen Andreas Norlén om det låsta läget. Hon säger att det inte minst handlar om att S inte lyckats komma överens med V, C och MP gällande vilka partier som ska ingå.

Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar säger att V agerat konstruktivt för att få till en regering och att problemet ligger hos de andra partierna. Hon menar att de fyra partierna borde ha satt sig ner och förhandlat utifrån valresultatet, där V är näst största parti i det rödgröna underlaget.

– Tyvärr finns det fortfarande partier som inte accepterar verkligheten som den ser ut, säger hon i en skriftlig kommentar med tydlig adress till C.

Miljöpartiet tror fortfarande att en majoritetsregering med alla fyra partier vore den bästa lösningen.

– Nu inväntar vi talmannens besked om processen framåt, säger språkröret Amanda Lind till Aftonbladet.

Elisabeth Thand Ringqvist skriver på sociala medier att Centerpartiet har haft goda samtal med Socialdemokraterna och övriga partier, och att de nu inväntar vidare besked från talmannen.

Inom kort väntas riksdagen få rösta om Andersson ska få bilda regering. Allt tyder på att hon kommer få svårt att undvika att röstas ner.

Efter fyra omröstningar utan att någon kandidat godkänns av riksdagen, blir det extra val.